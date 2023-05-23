兒童福利聯盟今天公布「2023台灣育兒現況調查報告-幼兒園篇」，其中準公共化幼兒園的平均就讀滿意度最低（8.09），家長不滿意的原因在於認知和實際送托的落差。（兒盟提供／林良齊台北傳真）

副總統賴清德擔任行政院長時曾力推「準公共化幼兒園」，但據全國教保資訊網統計，每3家準公幼就有一家違規，違規樣態以進用未具教保人員資格、超收幼兒、超收費用為多，兒童福利聯盟今天公布「2023台灣育兒現況調查報告-幼兒園篇」，其中準公共化幼兒園的平均就讀滿意度最低（8.09），家長不滿意的原因在於認知和實際送托的落差。

調查中，家長針對子女現就讀的幼兒園來進行滿意度評分，以公立幼兒園家長的平均滿意度分數最高（8.6），非營利幼兒園次之（8.41），私幼則有（8.25），準公共化幼兒園的平均就讀滿意度最低（8.09）。

兒盟發言人李宏文表示，幼托政策是政府解決少子化的重要政策之一，除了價格外，家長更重視的是送托的安全和品質，公托仍是許多家長優先的首選，但近年來擴增的量卻相當有限，放學時間太早、寒暑假不開放等育兒不友善的議題也亟待政府面對解決；而政府投注大量資源購買服務的「準公幼」卻屢傳照顧不佳事件。

兒盟調查顯示，實際的運作上，政府對於簽訂準公幼的單位，除基礎評鑑和教師薪資是否符合標準外，對該園所過去的照護品質皆未充分瞭解與評核，尤其在簽訂後亦沒有完善的監督機制，對於違規園所的退場機制也無法詳細說明，與家長認知的狀況差距甚大，亂象包括師資不穩定一學期內換了3個以上老師、甚至還有業者帶著幼兒坐機車逃避稽核等等狀況都令人怵目驚心。

李宏文提及，部分準公幼業者配合政府政策降低收費標準，但為了減低營業成本進用未符合教保資格的老師、甚至提供低成本的不佳飲食；另一方面卻在學費之外又常常巧立名目來向家長收取其他費用，礙於價格考量選取準公幼的家長也難怪滿意度不佳。

兒盟呼籲，強化準公幼退場機制，增加不定期稽查頻率，落實品質監督與管理，同時藉由到園輔導機制確保教保服務品質，保障學齡前兒童的受教權益，使其能在安全健康的環境快樂成長；擴增公共化幼托服務，使公幼比例達4成，提供符合現代家長需求的公托制度，並解鎖公幼教保服務制度上的限制如「放學時間太早」、「寒暑假不開放，托育費另計」等，使公共化教保服務更貼近家長的需求。

對此「針對性的汙衊」，中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，如公幼相關費用都由國家支出，自然不用多收費，而私幼更重視品質及口碑，當然希望提高品質；她說，難道家長會故意去選擇品質疑慮的幼兒園嗎？呼籲不要互相傷害。