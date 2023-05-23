國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（23）日晚間在臉書發文指出，日前自己去拜會甫卸任台灣大學校長的管中閔，向他請益近來國內外的經濟情勢、青年面臨的就業、居住、高教等問題；侯友宜痛陳，少子化衝擊衍生的高等教育亂象，以及低薪、失業率高、買不起房等現況，也都是青年心中最痛的一塊，「但政府是否有感受到」？

侯友宜說，雖然當時兩人針對許多議題交換了許多看法，兩小時的暢聊，充滿相談甚歡的喜悅，但也隱含對下一代生活環境的擔憂。

他指出，面對疫後經濟新局，國際原物料上漲、通貨膨脹、物價飆漲，都是已然出現的危機，在在衝擊市井小民的庶民經濟，「但是台灣做好準備了嗎？」，對於台灣下一代而言，少子化衝擊衍生的高等教育亂象，以及低薪、失業率高、買不起房等現況，也都是青年心中最痛的一塊，「但政府是否有感受到」？

侯友宜表示，上述議題大抵不脫教育、經濟兩大面向，正是管校長戮力奉獻台灣的專業領域，交談的過程中，管校長也不吝向自己分享來自學術界、政界、教育界的寶貴經驗，令他獲益良多，我們都堅信，教育跟經濟攸關台灣的世世代代，更是撐起台灣重要的脊梁！

他說，大家或許也知道，管校長就任台大校長前，曾遭遇種種政治力量的干擾，從管校長送他的新書「大學的脊梁」得以一窺箇中辛酸，而這本書所傳遞的信念，與自己一路走來的理念一致，「從政者要做的是有益國家、人民的事，好好地做、專心地做！一再的政治攻訐與操作意識形態，最終受影響的還是無辜的人民及我們的下一代。」

侯友宜最後呼籲，在國家與人民面前，衝突與對立，只會讓台灣向下沉淪，正向跟團結，才是我們必須選擇的價值，讓中華民國更好、台灣這片土地更好，需要每個人的力量，我們一起加油！