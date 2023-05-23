大批警力攻堅衝入屋內「趴下！趴下！手舉高！腳伸直」。（圖／警方提供）

警方搜出K他命毒品近70公克、毒品分裝袋、毒咖啡包17包及電子磅秤外，還在多人身上搜出多把彈簧刀及塑膠警棍等物品。（圖／警方提供）

屋內監視器鏡頭畫面，可清楚監看周遭動態，一有風吹草動，還能從後門偷溜！（圖／警方提供）

黑幫也開補習班！？三峽地區一名綽號「阿祥」的20歲男子，今年2月在賭場玩推筒子狂輸150萬元，遭竹聯幫仁堂明仁會簡姓前副會長等6人擄走後，暴力討債，不但強行開走被害人的車輛，還打電話向被害人母親恐嚇取財索討賭債，三峽警方獲報蒐證數月，23日凌晨拂曉出擊，前往這處位在三峽地區的明仁會堂口攻堅，赫然發現裡面收留了近20多名的年輕人，最小的竟然還是國中在學，現場不但搜出大量K他命、毒咖啡包，還在眾人身上搜出一堆折疊刀，最後在場28人通通被警用巴士載回警局，徹底瓦解這處課後輔導的「黑幫補習班！」

據了解，這處鐵皮屋每到深夜，屋外就停滿雙B跑車，更有許多稚嫩面孔騎車、開車出入，附近鄰居表示，這些人刺龍刺鳳，不但在屋內喧嘩製造噪音，有時還會飄出陣陣的燒塑膠味，原來這裡就是明仁會三峽分會的堂口，今年3月三峽警方才逮捕明仁會三峽分會現任陳姓副會長等幫眾，讓明仁會元氣大傷，但沉寂沒多久，前任簡姓副會長又帶著其他幫眾，涉嫌暴力討債，行徑囂張！

警方調查，綽號「阿祥」的男子，今年2月被朋友帶往明仁會開設的推筒子職業賭場，一開始賭輸新台幣10萬元，禁不起慫恿，第二次進到賭場原本是想還債，但沒想到不但把10萬元都輸光，還欠了150萬元的賭債，明仁會三峽分會簡姓前副會長（27歲）、夥同劉男（22歲）、丁男（25歲）、許男（21歲）、劉男（23歲）及王男（22歲）等6人，將阿祥強行帶往民宅私行拘禁、限制行動自由，還搶走他的手機及車輛，並傳訊息向阿祥的母親恐嚇，如果籌不出錢就會對她兒子不利。

阿祥母親驚嚇之餘向警方報案，簡男等人得知後為免節外生枝，在拘禁1日後先將阿祥釋放，但強逼他簽下150萬元的本票，同時將他的自小客車開走，儘管被害人獲釋，但簡男等人仍派出手下騎機車當起小蜜蜂尾隨被害人，藉此逼迫被害人就範。三峽警分局獲報竹聯幫仁堂明仁會涉嫌暴力討債，經過數月蒐證，發現他們藏身在民族街這處新搭建的違章鐵皮屋內，不但四周架設監視器嚴密監控，每到深夜巷弄內就停滿雙B名車及改裝機車，屋內喧嘩開趴，讓左鄰右舍不勝其擾！

三峽警分局報請新北地檢署檢察官鄭宇指揮偵辦，23日凌晨由分局長許城銘帶隊，30多名員警衝入這處堂口，逮捕涉嫌暴力討債的簡姓前副會長等6人，員警進到屋內，充斥著濃濃的K他命味道，更有20多名年輕人聚集在內拉K吸毒，把玩麻將牌，清查發現，不但有國高中在學生，更有輟學生及社會人士，彷彿就像是「黑幫補習班」，專門吸收在學生入幫，令員警也痛心！

大批警力攻堅衝入屋內「趴下！趴下！手舉高！腳伸直」，幾名涉嫌暴力討債的「明仁補習班師資」仍囂張嗆警，直到員警拿出拘票他們才乖乖就範，百坪大小的違建鐵皮屋，還區隔成樓中樓，一樓擺設就像是招待所，有大型電視、沙發，不但能賭博還能吸毒，二樓則是規劃成寢室，收留這些在學生及中輟生，屋內監視器鏡頭畫面，可清楚監看周遭動態，一有風吹草動，還能從後門偷溜！

警方趁他們來不及反應，進入屋內控制，不但搜出K他命毒品近70公克、毒品分裝袋、毒咖啡包17包及電子磅秤外，還在多人身上搜出多把彈簧刀及塑膠警棍等物品，由於現場多位年輕人，三峽警方也聯繫少年警察隊到場，將這群人以警用大巴士載回警分局，逐一釐清毒品來源，並將簡姓副會長等人依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財及侵占等罪移送新北地檢署偵辦，同時也將報請市府依第三方警政，要將這處治安亂源徹底拆除消滅！

竹聯幫仁堂明仁會日前高調在北市五星酒店舉辦春酒，現場賓客雲集，不但有超跑辣妹，各地區的分會更是大張旗幟，嶄露頭角搶曝光，此舉反而引來警方重視，全國雷厲風行大掃黑，這次拘遭到警方強行拘提的簡姓前副會長當天更率劉、許、丁等5人一同高調赴宴，席間還跟榮譽會長「京葵」合影，如今照片上的身影一個一個狼狽落網！