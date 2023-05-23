基隆市議會於23日舉行市政總質詢，市議員施偉政表示，四接議題包含環境保護與用電安全兩個面向，兩者不應像火車對撞。施指出，目前有學校針對四接議題製作民調，結果一面倒都是站在環境保護立場，但大眾對於用電安全的認知是不夠的，台電一再變更方案，但還被民團一面倒反對，他認為不合理。對此市長謝國樑回應，他認同用電安全和環境議題可以並存，但市府對四接有疑慮，是因為可能影響基隆港航線以及造成安全問題。

施偉政表示，四接是基隆重大的市政議題，也持續被熱議。近期他收到一份有關學校的學生針對四接議題做的民調，結果一面倒是支持站在保護環境立場。他認為這凸顯了一個問題，因為環境保護是很直觀的，就好像海龜鼻子被插吸管那樣，大家很好理解，當然也支持環保。但是用電安全就比較難理解，卻對國家發展很重要，也不能輕忽。

施偉政說，他針對四接的立場，是如果真的基隆不要發電、不要污染，那大可請市府舉辦一個電廠遷出基隆公投，這才是最直接的，而不是台電已經對四接的方案持續調整，卻一再被反對、停擺。但時間不等人，這樣拖下去，讓舊的協和電廠繼續燃油，對於基隆人的空汙還是持續，難道這樣有比較好？

施偉政建議謝國樑，四接包含「環境保護」與「用電安全」兩個面向，應該要兼容並蓄，而不是像火車對撞。

對此市長謝國樑回應，他認同用電安全和環境議題可以並存，也可以討論，對於施提的民調他還沒看過，也不方便評論。但謝強調，基市府對四接有疑慮的地方是兩點，一是可能影響基隆港航線，二是天然氣儲存槽可能造成國防或安全問題，也謝謝議員的指教。