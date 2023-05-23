智崴資訊（5263）打造的高階沉浸式體感賽車模擬器，即將登陸中東，在卡達首都杜哈（Doha）的最大室內主題公園Doha Quest，帶來令人腎上腺素飆升的疾速體驗。

智崴23日表示，Doha Quest主題公園採用了兩套智崴的高階賽車模擬器系統，其一為專為追求職業賽道真實感而設計的賽車模擬器，搭載方程式賽車的流線車體外型、獨家體感六軸平台以及四個大螢幕，將乘客的視野完整包覆。

該賽車模擬器每個動作，都經過特殊調校，以提供精確的力道反饋，模擬真實賽道的刺激體驗。此外，智崴團隊所研發的風扇系統，可根據玩家車速即時調節風量，大幅提升駕馭的真實感，讓玩家沉浸在刺激的飆速競賽氛圍。

智崴說，另一套賽車模擬系統，則是打破以往ESPORTS賽車玩家，受限於家中電腦的使用情境，智崴的賽車模擬器不僅提供豐富的操駕體感，也支援多人體驗，可容納多位玩家同時競賽，引領賽車愛好者從線上走入線下。

這套賽車模擬系統無論天氣好壞，都能和朋友一同體驗宛如置身賽道的競速快感。而模擬器所搭載的AI語音直播系統、螢幕和音響，更能營造現場熱血氛圍，吸引觀賽民眾的熱情，讓更多來訪遊客融入其中。

智崴指出，智崴的高階賽車模擬器將在2023年年底正式營運，Doha Quest室內主題樂園目前占地32,000平方米，擁有30多項驚險刺激的遊樂設施，而智崴的賽車模擬器加入，不僅為中東地區的賽車迷提供全新的頂級賽車模擬器體驗，也將成為具指標性的展示場域。

智崴董事長歐陽志宏23日表示，很榮幸智崴的賽車模擬器能受到Doha Quest這座極具指標性室內主題樂園的青睞。高階體感賽車模擬器，結合旗鑑產品飛行劇院的體感技術，並搭載競速遊戲軟體，相信遊客一定能感受到極致且熱血的賽車體驗。

Doha Quest總經理Heiko Engels則表示，該室內主題樂園一直致力於為遊客帶來最具創新性的遊樂設備，不斷突破娛樂的界限，為到訪遊客提供難忘的回憶。因此，他很高興此次與智崴合作，透過高階賽車模擬器帶來身臨其境的體驗，相信將會深受客人的喜愛