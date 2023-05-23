王克璋說，因產業屬寡佔市場；除已取得全球四大煙草公司訂單，在大陸、中亞、東南亞及東歐，材料-KY都是地區唯一絲束供應商。目前在全球絲束市占率5％，積極上游整合且擴產後，目標將市占率擴大到7％以上。

材料-KY從醋酸絲束起家，後續往上整併，跨入醋片、醋酐製造，透過整併上游原料來降低生產成本。大陸包括2間相鄰的絲束廠、1間位於山東棗莊的中峰化學醋片廠及上游醋酐廠；目前絲束廠年產3.7萬噸，6月還將建置3千噸醋片新產，年底醋片年產將達3.3萬噸。

王克璋指出，國際同業疫情期間緊縮產能、導致醋酸絲束國際供應大量減少。原本絲束供應商伊士曼、塞拉尼斯陸續關閉包括墨西事等廠，市場需求量增但供應卻無法跟上，而蓋新廠需要3年時間，菸草公司搶貨積極，而市場不燃燒菸絲束需求增加，進一步催化供需緊繃。

材料-KY因新單、擴產加持，前四月營收23.17億元、年增103％，絲束佔比從去年63％提升至76％。第一季因原料醋酸報價疲弱，絲束、醋片卻有相當幅度漲價，帶動毛利率站上5成以上；近期醋酸報價仍處低檔，有利毛利率續撐高檔。

材料-KY目前訂單能見度良好，今年訂單已陸續談妥。新約將在下半年陸續與客戶端陸續展開談判，對今年、2024年銷售抱持正向看好。