知名大陸綜藝節目《爸爸當家》以參演嘉賓中，父子逗趣互動以及解決家庭問題等畫面吸引不少粉絲觀看，近期也順勢推出第二季希望能再度掀起一波關注。豈料，相關內容的影片封面圖，卻被眼尖的網友發現其logo與南韓男團EXO的標誌雷同，引發討論聲浪。

近期《爸爸當家2》以記錄素人爸爸與孩子相處互動的畫面，在陸網上獲得好評，更吸引不少粉絲守在螢幕前追綜藝。誰料，近日有眼尖的網友發現該節目某期封面圖，與南韓知名男團EXO於2017年發行的專輯《THE WAR: THE POWER OF MUSIC》的圖片設計有些雷同，並曬出兩圖比對，指出不僅圖片外框的配色及線條相似、上方獨屬於EXO的LOGO及下方代表8位成員超能力的個人特殊符號也一模一樣照搬，在微博上掀起一陣討論聲浪。

相關畫面曝光後，「爸爸當家2 logo抄襲EXO」的話題一度衝上微博熱搜榜單上，不少網友抨擊：「這已經不能說抄襲了，是美工作圖直接替換了圖片吧」、「已經是複製貼上的程度了」、「過於相似了。」然而，也有部分網友表示：「此前大陸文化被抄襲時，也沒見網友罵得那麼難聽，怎這次感覺很嚴重，不太懂。」掀起一陣兩極討論聲浪。

此外，也有不少網友在《爸爸當家》的官方微博上留言，呼籲其對網路盛傳的「抄襲風波」做出回應，不過截至目前，節目組尚未對此出面回應，而相關爭議仍持續延燒。