19日和22日豪雨，新竹縣部分地區出現淹水、積水的情形，縣長楊文科23日下午前往新豐鄉勘災，指示相關單位協助災害復建、協助受影響戶申請補助、減免，對瑪娃颱風可能將在周末影響台灣，也呼籲民眾做好防災準備，將天災影響降到最低。

楊文科23日與工務處長江良淵、消防局長陳中振、新豐鄉長徐煒傑、議長張鎮榮、縣議員何智達、吳傳地、新豐鄉民代表會主席田鼎睿及多名新豐鄉代表、在地村長等，前往新豐鄉濱海地區勘災，部分民宅在19日豪雨淹水，村民苦不堪言，楊文科了解災戶損失及淹水高度，會再與有關單位討論如何彌補損失、加強排水，盡快做後續補償事宜。

消防局長陳中振報告瑪娃颱風防災準備，請相關局處、各鄉鎮市公所落實災情查報機制，確實掌握相關機關及民間機關團體的救災資源，配合消防局加強宣導颱風應避免外出及防災應變的作為，偏遠地區易造成交通中斷的區域，呼籲民眾儲存食物及飲用水。

工務處長江良淵後續前往茄苳溪視察排水狀況，由於護岸出現破損，有影響安全之虞，預計與新豐鄉公所盡速辦理災害復建工程，以保障安全。

社會處提醒民眾，災害救助補助項目包含「住戶淹水救助」，符合條件者均可申請；另稅務局也表示，如因災情造成財產上損失，可檢具相關證明文件向稅務局申請稅捐減免。