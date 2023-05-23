不動產移轉登記主要有買賣、拍賣、繼承、贈與等，過去房市景氣熱絡時，住宅買賣移轉占整體移轉的6成以上，隨著交易市場降溫，買賣占整體移轉比例在5成以下，已是房市谷底的2016年以來新低。民眾取得不動產來源來自繼承和贈與比例大幅提升，以贈與來說，占比從去年的13.4％，提高至今年的16％；在老齡化加劇下，繼承更由去年的18.3％大幅提升至25.7％。

其中，房價最高的台北市，來自繼承、贈與的比例分別高達23.3％、29.4％，均高居全台之冠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，戰後嬰兒潮世代距今已約70年，隨著人口老化逐步凋零，這個世代經歷「台灣錢淹腳目」的榮景，在房價所得比低的時代，累積不少房地產，使繼承不動產占比提高，加上多數長輩擔心太早贈與房產，恐導致子孫不孝、或是分配不公的疑慮，因此排斥生前贈與，不如身後循繼承方式分產，也有愈來愈多的晚輩因對於遺產的處理沒有共識，以透過法拍來分產。

至於贈與房產的比例也有增加趨勢，台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，2022年起每人的贈與免稅額度從220萬提高到244萬，有規劃提早佈局的父母，一般會先透過夫妻贈與後，再轉贈給子女，同年度就有機會達到488萬的免稅額度，若結婚當年，還有多100萬的免稅額，該年贈與免稅的總額可達688萬，多少促使贈與移轉的占比增加。