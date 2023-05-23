這種條件的男生很難找到另一半嗎？一名男網友透露，堂哥原本打算一輩子單身，不過近年來靠著投資理財迅速累積了5千多萬元的資產，因此轉念想步入婚姻，不料參加婚友社近一年，相親17次全數遭到打槍。這名男網友認為，堂哥身高約170公分、年齡45歲，可能是這兩個條件讓他在婚姻市場失利，大嘆：「絕望了」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，他的堂哥今年45歲，身高170公分，外貌屬於路人等級不醜也不帥，沒有禿頭、中年肥胖，個性相當好相處。堂哥39歲前的淨資產不到200萬元，自認沒資格結婚，抱持著不婚不生的心態，不料多年前堂哥突然投資理財開竅，開始快速累積資產，目前身家已突破5千萬元。

因此，堂哥萌生步入婚姻的念頭，近期積極參加婚友社，對另一半沒有特殊要求，只希望看得順眼，相處得來即可，短短一年內堂哥就相親了17次，認為這些對象都可以再繼續相處看看，結果卻因為身高和年紀，慘遭所有人打槍。

原PO認為，堂哥170公分的身高可謂硬傷，「對很多女生來講就是矮」，再加上年齡已達45歲，「等於在台灣婚姻市場幾乎絕望了」，且堂哥也堅持要透過實際相處找出真正互相喜歡的另一半，讓原PO直搖頭，「我認為他大概一輩子娶不到了」。

貼文一出，引來近500則留言討論，「都沒講到談吐跟內涵，戀愛不是在逛網拍」、「說真的有一些人一開口你就想遠離，不單純是財力或外表問題」、「我帶你堂哥找老婆，他帶我投資可好」、「堂哥年紀是最大障礙，隨緣吧」、「不用氣餒，你堂哥這年齡要找大叔控才有優勢，堂哥又有財務優勢，很適合這族群」、「年齡硬傷，畢竟年紀更小更有錢的一堆」。

事後，原PO再度更新貼文，表示堂哥採納一名網友的建議，將考取某大學夜間部重新當學生，希望能在校園裡面找到另外一半，而原PO對此決定感到相當震撼，「只能祝福堂哥順利考上，並且順利交到女朋友」。