許多人都會自己DIY解決慾望，不過仍希望能和親愛的另一半享受恩愛時光。一位32歲母胎單身女子表示，她一個人的生活雖然過得很好，不過對於性愛相當好奇，卻又完全不敢自己DIY，雖然期待靠著交友軟體約炮解鎖成就，卻又不敢真的實行，交友軟體則是認識的男生一個又換一個，「就這樣懶得交男友又不敢約炮，又很好奇性愛的我，也還真的不知道該怎麼辦？」貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard以「想了2-3年的約炮」為題發文表示，母單32年的她可以一個人吃飯、逛街、看電影、出國，甚至在手術後自己一個人辦理出院，唯一讓她好奇的只有性愛這回事，「但是我自己完全不敢自X，也沒有嘗試過」，對於約炮只敢想不敢做，怕未來另一半不能接受，或是因此留下陰影。

原PO提到，雖然她試著用交友軟體尋找對象，不過因為熟悉一個人生活、懶得出門，就這麼陸續把對她有好感的男生一個個推走，「就這樣懶得交男友又不敢約炮，又很好奇性愛的我，也還真的不知道該怎麼辦？」

對此，許多女生紛紛回應，「你連自己來都不敢還要約？」、「你根本只是為了約而約，又不是只有需求」、「如果自X也沒有的話感覺要先從這個學起吧，雖然沒約過，但約砲應該偏速食純解決需求吧，我覺得對方應該不會想多花心力引導沒有經驗的你」；原PO則說明，未來她會好好探索身體、看影片學習如何DIY。