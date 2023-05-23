財政部今日預告《促進民間參與公共建設法之重大公共建設範圍》修正草案，公布長照機構符合重大公共建設、享受租稅優惠的門檻和條件，財政部預計預告2個月，預計7月中下旬實施。

根據衛福部的稅式支出評估報告顯示，將長照納入重大公共建設、享受租稅優惠，給予優惠期間所造成的損失大約4.96億元；營造民間參與公共建設利益，使稅收增加約24.63億元，創造淨租稅利益為19.67億元。

根據《促參法》規定，重大公共建設前5年有免繳營所稅、民間所參與的重大公共建設支出包含投資興建、營運設備或技術、購置防治污染設備或技術、投資研究發展、人才培訓之支出，5％到20％內可以抵繳營所稅，當年度不足抵減時，可以在以後四年抵減；民間機構及其直接承包商進口供其興建重大公共建設使用之營建機器、設備、施工用特殊運輸工具、訓練器材及其所需之零組件。

財政部所預告的草案，長照要符合重大公共建設必須要有4個條件，投資額要3.5億元以上；提供住宿式長照且設立床位100位以上。

機構總樓地板面積2700平方公尺（816.75坪），也就是每人配置面積要27平方公尺（8.16坪）以上。最後要提供30％比率床位給經濟弱勢或者床位給經濟弱勢者。

財政部預計預告2個月，若順利的話，預計7月中下旬就可通過實施。