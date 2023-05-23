台版浩克事件因員警朝男子揮擊警棍，有情緒失控之嫌遭法辦，重重損害警方形象；近日有段畫面瘋傳，一名警專學生裸上身在宿舍內對一名穿制服的男子「模仿浩克行為」並大吼，遭認為是在嘲諷學長；不過校方對此回應，影片是在上學期拍攝的，並非影射浩克事件，該學生已被扣分懲處。

該影片約9秒，該名警專學生當時在宿舍內僅穿內褲，不斷揮動手中衣服喊「放假囉！放假囉！」之後還對一旁穿制服的男子做出浩克深蹲的姿勢，並大吼「啊！」畫面近日在網路上瘋傳，不少人認為該學生是在嘲笑學長，是對警界目前的形象火上加油，也有警方認為雖然是私下行為，但在這敏感時機點確實不妥，也會損及校譽。

對此，該名警專學生稍早澄清，該影片是在上學期時拍攝，畫面中的制服是冬天制服，不清楚影片為何近日被瘋傳，可能是遭有心人士刻意拿來嘲諷台版浩克事件，對方想藉由影片批評校方沒有好好培養學生執法素養，導致學生無法嚴肅看待社會事件。

警專校方友出面澄清，稱該段影片確實是在上學期拍攝，由於畫面十分不雅，該學生已遭到扣分懲處，強調內容與浩克事件並不相關。