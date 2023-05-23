為保障勞工權益，北市23日市政會議審議通過修正「勞工職業災害慰問金發給自治條例」，包括將現有條例適用對象擴大至所有工作者，讓實習生、志工也有保障，及給付範圍由重度失能擴大至所有失能，失能第6級至15級可給付2萬，傷病住院連續7天以上也可給付1萬，職業安全衛生科長陳伯端表示，會等到下會期再審，盼年底前可上路。

北市1990年已訂定發布「台北市勞工職業災害死亡慰問金申請辦法」，於2012年變更名稱為「台北市勞工職業災害慰問金發給自治條例」，距離上次修正已近10年，這次該條例修正案於23日經台北市政府市政會議審議通過，後續送市議會審議。

陳伯端說明，原先只針對勞工跟自營作業者，現在放寬對象後，納入受工作場所指揮監督者，包含實習生、派遣人員、志工、外送員等，金額也由原本僅規範勞保失能傷害等級第1至第5等級，擴增到第6級至15級也可給付2萬。

陳伯端也說，以前住院七天也沒有給付，因應近年新冠疫情影響，考量許多護理師及護士，因為執行職務而住院需要慰問，住院連續7天以上也會給付1萬，至於何時上路，他則表示，這會期快結束，會等到下會期再審，盼年底前可上路。