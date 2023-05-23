大陸最高人民法院公眾號消息，經中國大陸最高人民法院核准，湖北省孝感市中級人民法院、山東省濰坊市中級人民法院、河南省安陽市中級人民法院等三地法院，23日分別對透過網路聊天引誘、連續性侵小學或初中女生等死刑定讞受刑人倪篤群、王小山、孫保昌等三人，同時依法執行死刑。

判決指出，受刑人倪篤群是湖北某公司法定代表人。2017年1月至2019年8月間，倪篤群隱瞞真實身分，通過QQ聊天等方式選擇小學或初中女生為犯罪對象，假藉戀愛之名，採取脅迫、哄騙、利誘等手段，先後強姦幼女6人、未成年少女1人，其中長期、多次強姦4人，造成2人懷孕流產。倪篤群還對未成年被害人進行精神控制，教唆、誘騙被害人尋找十歲左右的留守女童供其強姦。第一、二審人民法院以強姦罪判處倪篤群死刑，最高人民法院依法予以核准。

受刑人王小山係山東省安丘市勞務人員。2017年下半年至2019年1月間，王小山通過QQ聊天等方式，選擇小學或初中女生為犯罪對象，騙取被害人信任後，脅迫、哄騙、引誘被害人發送裸體照片、視訊供其觀看，實施「隔空猥褻」，後根據被害人性格、反抗程度，選擇部分被害人以公開裸體照片、視訊相威脅，帶至賓館等處，夥同同案犯輪姦，或單獨實施強姦，共強姦幼女3人、未成年少女2人，猥褻幼女9人，強制猥褻未成年少女4人。此外還聚眾進行淫亂活動。第一、二審人民法院以強姦罪判處王小山死刑，最高人民法院依法予以核准。

受刑人孫保昌係河南省鶴壁市無業人員。2017年10月至2018年8月間，孫保昌隱瞞真實身分，通過QQ聊天等方式，選擇小學女生為犯罪對象，脅迫、引誘被害人發送裸體照片、視訊供其觀看，後以公開照片、視訊等相要脅，將被害人約出見面實施強姦，對強姦過程拍攝視訊，再以公開所拍視訊脅迫被害人繼續發生性關係，共強姦幼女4人、猥褻幼女3人。孫保昌曾因強姦幼女被判刑，刑滿釋放後不滿一年又強姦幼女，是累犯，主觀惡性深，人身危險性大，依法應當從重處罰。第一、二審人民法院以強姦罪判處孫保昌死刑，最高人民法院依法予以核准。

大陸最高人民法院刑一庭負責人指出，未成年人是國家的未來、民族的希望，應當特殊、優先保護。法院歷來高度重視未成年人權益保護，對侵害未成年人權益的各類犯罪依法嚴厲打擊，對嚴重損害未成年人身心健康、嚴重挑戰法律和倫理道德底線的性侵犯罪，始終堅持依法從嚴懲處，對犯罪情節特別惡劣、罪行極其嚴重的極少數犯罪分子，堅決依法判處死刑，絕不手軟。

在上述三案中，犯罪分子均是通過網路聊天的手段，專門挑選小學或初中女生作為侵害對象。

倪篤群通過QQ聊天等方式，假借戀愛之名，行殘害之實，不僅實施強姦，還反復「洗腦」進行精神控制，扭曲未成年人「三觀」；王小山、孫保昌先線上實施「隔空猥褻」，再挑選被害人線下實施強姦，使被害人身心受到巨大摧殘，犯罪性質極其惡劣，社會危害性極大，罪行極其嚴重。

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