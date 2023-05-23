大陸國台辦5月19日宣布恢復旅行社經營台灣團客赴陸旅遊業務，陸委會表達歡迎態度，並呼籲陸方開放大陸民眾來台旅遊限制。不過，大陸卻限制陸客來台自由行及組團。對此，南部觀光界大老林富男直言，兩岸旅遊政策不對等，確實會造成台灣觀光收益逆差，意即「去得多，來得少」。

大陸國台辦發言人馬曉光19日表示，即起恢復旅行社經營台灣居民到大陸團隊遊業務。台灣陸委會發言人詹志宏同日強調，因為受到疫情影響，全世界觀光旅遊一度暫停好幾年，兩岸也一樣，若要重新恢復，很多事情要談，「不是任何一方宣布明天會開放，沒有那麼簡單」。

林富男指出，兩岸官方態度完全相反，大陸熱忱歡迎台灣人去旅遊觀光，可以藉此大發「觀光財」。台灣陸委會與主管部門列了20幾項要談。我方並沒有限制國人去中國觀光，但大陸卻限制陸客來台自由行，也未允許組團來台灣旅遊。

而交通部觀光局長張錫聰日前也公開回應，雖然他樂意此一情況，但希望雙向同步開放而非單方開放，並可透過「小兩會」協商，目前禁止旅行業者接待及組團前往對岸的「禁團令」還不會解除。

大陸委員會諮詢委員、南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店集團總裁林富男，研究雙方說法後認為，還是「政治因素」。當前兩岸關係存在各種複雜因素糾纏在一起，尤其今年Q3起就是大選，對大陸來說旅遊政策是他們控管的一部分。

林富男直言，兩岸旅遊政策不對等，確實會造成台灣觀光收益逆差，意即去得多來得少。按交通部觀光局統計今年1到3月出國（各國）有208萬5700人次，而來台僅有110萬9628人次，這就典型的「觀光逆差」，很明顯對台灣觀光旅遊業產生不利影響，不僅因為來客減少會直接影響觀光收入，還因為少了陸客來台，可能會失去一個重要的交流和理解機會。

林富男提出幾點觀察和看法：從台灣政府的角度看，不只是經濟利益，更關心的是旅遊的品質和安全。詹志宏言論清楚地表明，台灣政府並不反對台灣人民前往大陸旅遊，但希望能通過協商和談判，解決可能出現的問題和糾紛。這是一個理智且務實的態度。大陸方面的態度似乎更多地受政治因素影響。他們歡迎台灣民眾前往大陸旅遊，但限制大陸個人及團體前往台灣，這種策略可能是為了進一步加強對台灣的影響力。

林富男也認同台灣政府的觀點指出，即兩岸旅遊政策應該是雙向交流，而不是單向赴陸。如果只是單方面地允許台灣人民前往大陸旅遊，而大陸不允許陸客來台灣，這種政策不公平，也不符合旅遊精神。旅遊不僅是為了看風景，更重要的是透過交流和接觸，增進人與人之間的理解和友誼。這是任何政治因素都無法取代的，「這種做法對台灣不無侵犯利益嫌疑」。

林富男認為，兩岸旅遊政策不對等必須透過協商和對話來解決。所以必須共同倡議「兩岸和平」，在這個前提下，兩岸互相開放旅遊對於增進兩岸人民相互理解和友誼具有重要作用，不該把人民旅遊拿來當政治工具，應該鼓勵並促進兩邊交流，而不是限制它。

林富男呼籲，大陸應該更開放和包容，讓更多大陸民眾有機會來台灣旅遊，了解台灣、認識台灣。這不僅有助於緩解兩岸緊張關係，也有助於增進兩岸人民相互理解。