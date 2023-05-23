因應國際局勢衝擊糧食價格、供應，以及極端氣候影響等，農委會主委陳吉仲表示，未來5年將增加大豆、硬質玉米、高粱等雜糧種植面積逾2萬7000公頃，保障我國糧食安全。

農委會今（23）日召開擴大雜糧自給率專家座談會，與會單位包含雜糧策略聯盟、雜糧業者及專家學者等，共同討論擴大國產雜糧種植、行銷及鼓勵食品廠採用國產雜糧策略，並且推動轉作獎勵、雜糧集團產區以鼓勵生產。

農糧署自2016年起推動第2階段「大糧倉計畫」，透過建置雜糧集團產區84處及大型理集貨採後處理中心17處，提供雜糧烘乾、倉儲及冷鏈設備一貫化作業系統，延長貯存期限及滾動調節倉貯庫存能力，雜糧進口替代率由5.9％提高至2022年的6.2％。

陳吉仲表示，為了擴大國產雜糧自給，在生產端要持續擴大雜糧產業經營規模，並因應農村勞力老年化，要持續投入建置自動化、一貫化省工機具設備以降低負擔提升效率，同時要提升烘乾及倉貯量能，以及導入冷鏈設備來確保品質與穩定供應。

此外，在需求端要媒合食品加工業者及通路業者與產地對接供應雜糧原料，並媒合雜糧加工業者採購、開發多元化商品及產銷履歷加工品等措施，以及透過食農教育增加國人對國產雜糧認同與消費。透過全面改善，以健全國產雜糧產業鏈。

陳吉仲表示，未來農業部成立後，農糧署將設立雜糧特作組，將更積極發展雜糧產業，並以未來5年增加2萬7250公頃（大豆5700公頃、甘藷3000公頃、硬質玉米1萬6000公頃、高粱2550公頃）為目標，透過生產、加工及行銷3面向並進，保障我國糧食安全。