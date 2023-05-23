新北市議員鄭宇恩日前在議會質詢，針對淡海新市鎮地區新設國高中及八里國中遷校改制完全中學，要求市府積極推動；新北市長侯友宜表示，隨著人口和產業的進駐，八里國中確實可以考慮來做完全中學，已請教育局針對八里國中完全中學來做評估和試算。

鄭宇恩指出，除了淡海新市鎮地區有新設國高中的需求，八里國中因地處偏遠、緊鄰工廠密集區，包含八里區所有里長及國中小家長會會長共同發起聯署，對八里國中遷校是地方全體共識。

她說，地方也有聲音盼望八里國中遷校之外，也能一併推動設立完全中學，對照金山區2萬餘人口就有金山高中、雙溪8千多人口有雙溪高中、石碇7千多人口有石碇高中，八里區有4萬多人口，且有新興都市計畫區，八里確有設立完全中學的條件。

鄭宇恩強調，八里做為國際港口、面對全世界，但區內沒有高中，讓學生需要在尖峰時間像擠沙丁魚般的前往五股、蘆洲上課，尤其八里國中遷校改制完全中學，地方早有共識，土地取得沒有困難，獨缺魄力與決心，盼新北市府盡速展開推動、積極回應民意。

新北市教育局表示，現在已委託大學專業單位，評估新北全市的未來發展需求，預計12月底會有結案報告，將包含八里國中遷校升格完全中學，以及淡海新市鎮新設國高中。

教育局表示，受少子化影響，八里區學齡人口減少，故其教育資源足夠，目前八里國中致力於學力提升及環境教育，同時也是柔道重點學校，將持續挹注教育資源提供八里國中發展學校特色，若該校有交通需求也會補助經費協助學生通學。

教育局指出，為因應未來發展趨勢，本局已委請大學專業單位，以學齡人口、交通發展、教育資源配置等相關資訊，評估遷校等相關方案可行性，預計2023年12月提出，以符應實際就學及未來發展需求。