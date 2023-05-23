會議由副縣長李文良(中)主持，將持續推行道安工作的相關措施，期使達到交通安全零死亡之目標。(于家麒攝)

交通部道安委員會一行今（23）日由委員吳木富帶隊，率總統府參事吳秋美、委員李克聰、組長劉俐良等相關人員，飛抵金門督導考評「2022年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案」之執行成果。經實地與書面業務考評後，各相關單位督考人員針對轄內教育、工程、執法、監理、宣導及綜合管考工作小組，提出相關督導所見優、缺點及改進建議事項。

督考人員針對轄內各管考工作小組，提出相關督導所見優、缺點及改進建議事項。(于家麒攝)

依縣府業管單位指出，地區去年道安執行成果，在改善道路工程部分，計有易肇事路段路口改善、調整號誌秒差、強化無號誌路口停讓標誌、增設反射鏡、增繪導引線、增設彈性柱、拓寬道路，增設機慢車道（如環島北路三段）、擴大機車停等區、配合社區高齡者步行路線，增繪綠色行人穿越道、停止線及停字等相關措施。

而在運輸安全管理部分，計有速度管理（如民權路速限降低為40km／hr）、辦理及宣導主要汽（機）車駕駛人登錄作業、加強以自用大貨車營業之違規管理計畫、辦理機車考照前講習及道安講習、轄管高齡駕駛去年共計辦理1563件換照。

在交通執法部分，去年計有重大交通違規項目計取締1068件。在交通宣導部分，計有運用有線電視及廣播電臺宣導、LED可變字幕播送及大型廣告、公車車廂及車體廣告及深入社區團體學校加強宣導。

另於縣內道安創新作為，工程部分計有智慧化停車系統及引入可變資訊系統，提升用路資訊。監理部分計有駕訓班小型車班集體考照一站式服務、大型車風險實境體驗課程導入軍方駕駛訓練及金門地區機車外送員交通安全教育訓練。執法部分計有製作交通宣導短片，利用LINE等群組廣為傳播及設置交通情境場地提供實地教學，深化基層交通安全教育。宣導部分計有號誌箱側面貼紙及交通安全VR課程設計。

主持會議的副縣長李文良表示，道安工作涉及縣民的生命、財產及人身安全，是縣政府極為重視的工作。此次，感謝交通部道安委員會蒞金進行年度督導考評，相關委員所提建議事項，各工作小組將列為工作改善重點。另相關局處將配合中央政策，持續推行道安工作的相關措施，期使能達到交通安全零死亡之目標。