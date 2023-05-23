花式調酒組選手不僅拋接技術高超更用心妝扮。（金酒提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

金門酒廠首度舉辦「金酒盃全國調酒大賽」今（23）日在高雄登場，177組選手踴躍報名。金酒公司董事長謝世傑表示，現今年輕人較少接觸到金門高粱酒的文化底蘊及醇厚風味，金酒樂當「白酒造浪者」，希望透過賽事能拉近年輕族群與金門高粱酒的距離。

金門酒廠金酒盃調酒大賽盛大舉辦。（金酒提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

中式白酒是華人世界中的特有酒種，最為台灣人熟知的「金門高粱酒」可謂是中式白酒文化的傳承者。金門酒廠在建廠70＋1年的時刻，攜手中華民國國際調酒協會舉辦「第1屆金酒盃調酒大賽」，賽事有來自北中南高達33所學校參與，其中包括19間大專院校、14組高中職，共177組選手踴躍報名。

金門酒廠謝世傑董事長出席金酒盃調酒賽並勉勵選手爭取榮耀。（金酒提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

謝世傑表示，金門高粱酒是台灣中式白酒的領導品牌，也在國際烈酒比賽中履獲佳績、獲得世界級肯定；但現今年輕人較少接觸到金門高粱酒的文化底蘊及醇厚風味，希望透過賽事能拉近年輕族群與金門高粱酒的距離，並期待透過選手們的創意作品、想法、語言來重新呈現中式白酒的文化魅力。

謝世傑更強調，身為公營企業的金門酒廠，不但貢獻台灣1年超過8成的中式白酒產量，也希望藉由調酒賽事培養餐飲相關系所或有志之學生們的第二專長，未來期待再續辦賽事。

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