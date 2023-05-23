央行公布4月五大銀行新承作放款的新增購屋貸款利率已達2.08％，台灣銀行、合庫銀行、土地銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行，合計房貸放款市占約近4成，一向是觀察房貸市場的風向球。

央行官員說明，4月由於清明假期因素，工作天數較3月少了7天，影響房貸放款量能，加上央行3月23日理事會後宣布升息半碼，僅少部分反映到3月房貸利率，多數銀行指數型房貸採月指標利率，4月反映升息影響，房貸利率突破2％水準，創下2009年1月以來新高，前高為2008年12月的2.523％，而5月仍有部分房貸持續反映升息因素，5月新增房貸利率預料小幅上升。

觀察4月六都買賣移轉棟數，合計月減23.38％、年減28.78％，更，反映在新承作房貸金額下滑，顯示房市明顯量縮。檢視信義房屋的房價指數（中古屋），4月雙北市合計年增幅放緩至0.68％，也較3月的1.77％縮小。

官員表示，央行去年以來五度升息影響，加上政府健全房市措施見效、經濟下行風險等，都影響房市整體走勢，另從六都移轉棟數年增率來看，自去年下半年以來都呈現較大幅度衰退，各項因素加總下，預料將繼續影響後續房市發展。

其他貸款方面，資本支出貸款、周轉金貸款同樣受工作天數影響，4月貸款金額都呈現明顯下滑，尤以周轉金貸款月減436.75億元較高，主因3月季底因素，加上3月億後特別預算需求等政府貸款較高，4月借款減少，就是周轉金貸款金額下滑。至於消費性貸款金額月增10.6億元，主因4、5月適逢學貸季所致。