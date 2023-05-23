圓裕自24日起得為融資融券交易 19:252023/05/23 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票圓裕（6835）自去（111）年11月10日上市至今已滿6個月，且符合上述標準規定，自明（24）日起得為融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北圓夢基金 每年助220名清寒學子完成學業 TDR之亂 證期局提四點怒斥胡說八道 預期Fed升息 美元兌日圓匯率創六個月新高 #圓裕 #得為融資融券 #標準 #證交所 #依據 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣15校老舊廁所整修 再獲中央核定補助 16:132023/05/23 生活 《證交所》2因素拖累 全體證券商4月淨利月減4成 15:292023/05/23 財經 《金融股》元富證券攜手證交所海外引資 東京迴響熱烈 09:582023/05/23 財經 券商前4月獲利196.52億元 年增逾五成 15:322023/05/23 財經 緯謙取得資安驗證 接軌國際標準 13:172023/05/23 財經 《食品股》龍邦透過法院禁止執行街口等投資案 泰山將抗告 08:082023/05/23 財經 YouBike高市1490人個資遭竊 高市府：限期請微笑單車改善 15:132023/05/23 生活 《美股掃瞄》觀望債限談判 美股主要指數漲跌互見 08:082023/05/23 財經 香港證監會：虛擬資產交易將於6/1起生效 18:182023/05/23 財經 《證交所》聯德恢復資券交易、3檔暫停 08:082023/05/23 財經 《國際產業》Euro 7排放標準超嚴格 每輛車增加成本嚇死人 14:592023/05/23 財經 綠島遊客虐待梅花鹿 台東縣府：蒐證中、最高罰200萬 18:072023/05/23 社會 《資訊服務》東捷資訊合作Workiva 推「ESG服務解決方案」 13:182023/05/23 財經 朝陽科大航空學院 載著夢想起飛 14:202023/05/23 生活 《台北股市》台股本週觀察點 萬六向上200點的區間支撐力道 09:282023/05/23 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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