中壢交流道匝道前增加的彩色指引標線，讓地面標線顏色繽紛。(謝美英提供／蔡依珍桃園傳真)

全民忙甩「行人地獄」汙名，但桃園道路亂象多，像中壢一號社宅，柏油人行道比車道寬，許多車子長驅而入，甚至成改裝車天堂，另外分隔島遮路牌、彩色標線補丁也讓用路人霧煞煞，要求市府檢視盤點。市府坦言中壢一號宅道路現況有缺失，會透過住宅基金挹注改善，都發局並跨局處成立城市空間發展會報改善人行空間。

議員謝美英說，中壢區中山東路四段「中壢一號」社宅前的人行道寬達7.5公尺，規模堪比三線車道，是一般人行道5倍以上，至少可容納3輛車，卻未設置卸貨停車格、機車格、計程車候車區，許多車輛直接開上人行道，險象環生，甚至晚間成為改裝車天堂，居民苦不堪言。

路樹遮路牌成常態，謝美英諷刺連九天玄女降落也看不到。(謝美英提供／蔡依珍桃園傳真)

路樹遮路牌成常態，謝美英諷刺連九天玄女降落也看不到。(謝美英提供／蔡依珍桃園傳真)

謝美英說，除了社宅前人行道寬到可以橫著走，大部分人行道都窄到不知如何走，不時還有號誌桿、電箱擋道，輪椅族、推車族根本無路可走，只能望「人行道」興嘆。她也一一點名桃園許多路段路標設置不當、路樹遮蔽標誌、路牌脫膜等各種道路陷阱，易造成交通意外，「九天玄女降落也看不到！」

謝美英更以中壢交流道匝道前增加的彩色指引標線，讓地面標線顏色繽紛，有藍、紅、白、灰還有補丁，看得眼花撩亂，且機車道夾在汽車道中間，機車騎士只能自求多福，交流道塞車狀況也依舊無解。

謝美英直指道路規畫不當、標誌標線不清，是造成「行人地獄」的主要原因，甚至啟用後又變更設計，封閉施工造成用路人二次不便，且浪費公帑，要求市府通盤檢討、跨局處一次改善，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，並請市府不要一味開罰，要協助市民有一條安全抵達目的地的路。

都發局長江南志說明，中壢一號宅前現況為道路用地，經數次會勘後，住宅處已與養工處商討，將由住宅處挹注住宅基金改善人行道，並由養工處承作。

江南志也提到，市長張善政已指示都發局成立跨局處的城市空間發展會報，針對人行環境、人本交通改善統籌性處理，未來道路設施斷面設計和調整，會透過會報整合想法和資源一次性處理，並針對不同路幅和使用方式的道路，訂定完整道路斷面規範。工務局長汪在宙也說，道路也涉及管線單位，包含台電等5大管線單位，都將納入一併檢討。