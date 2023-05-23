找諸羅山人看風水？ 賴清德競選總部：不請自來 19:362023/05/23 中時 曾薏蘋 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 找諸羅山人看風水，賴清德競選總部：諸羅山人不請自來。副總統賴清德。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體日前報導，有號稱「諸羅山人」（方寬銘）為民進黨總統參選人賴清德競選總部「看風水」一事，賴清德競選團隊發言人陳世凱今天表示，當天是為這位方寬銘主動前來，基於禮貌由總部人員致意招呼，沒有所謂安排其「看風水」情事，也和對方不熟識。 陳世凱表示，福地福人居，競選團隊要開創的是國家的未來，不是風水羅盤的方向，而賴清德及競選團隊也和「諸羅山人」並不熟識，請媒體切勿捕風捉影。 #諸羅山人 #風水 #賴清德 #競選團隊 #競選總部 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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