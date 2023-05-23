有媒體日前報導，有號稱「諸羅山人」（方寬銘）為民進黨總統參選人賴清德競選總部「看風水」一事，賴清德競選團隊發言人陳世凱今天表示，當天是為這位方寬銘主動前來，基於禮貌由總部人員致意招呼，沒有所謂安排其「看風水」情事，也和對方不熟識。

陳世凱表示，福地福人居，競選團隊要開創的是國家的未來，不是風水羅盤的方向，而賴清德及競選團隊也和「諸羅山人」並不熟識，請媒體切勿捕風捉影。