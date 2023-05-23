青年學子在實習時應用電腦繪圖技能，協助同仁完成工作事項。（柯宗緯翻攝）

參與實習計畫的青年學子由主管親自帶領實習生打造遊艇，紮實的實務訓練讓青年獲益。（柯宗緯翻攝）

高市府青年局2020年起開辦「大港青年實習媒合計畫」屢創佳績，去年媒合832名青年至164家企業進行有薪實習，其中應屆畢業生留任率高達76％。今年已有170間公司參與，包含隱形冠軍「世豐螺絲」、體感大廠「智崴資訊」等40多家知名企業，共提供超過1000個有薪實習職缺。

青年局長張以理表示，該計畫協助青年於就業前，有機會透過高雄企業實習，認識職場及產業樣貌，幫助青年找到有興趣的工作；且近年來許多產業回流高雄，帶動工作機會增加，透過大港計畫的媒合，可以協助企業對接人才，為產業發展儲備青年量能，同時也能讓高雄在地或來高雄求學的青年學子，透過實習能根留高雄。

去年曾參與實習計畫的台郡科技公司人資部資深管理師戴小姐表示，公司本來就有推行菁英計畫培育新鮮人為儲備人才，大港青年實習媒合計畫招募的對象與公司目標一致，去年也透過實習平台媒合到優秀青年，在實習結束後即轉任正職，因此公司今年再度參加，希望透過計畫繼續找到優秀人力。

義大世界行政副總邱斐彥則認為，「實習媒合計畫可提供大港青年透過實習驗證學用合一，期望留住優秀的大港青年在地就業、在地服務。」上海商銀黃資深協理也肯定實習同學的表現，並表示會多多響應這種社會企業責任的實習。

青年局指出，去年媒合的832名實習青年中，期滿繼續留任的比例約7成，應屆畢業生留任比例更達76％，顯現計畫有效協助應屆畢業生成功對接職場，未來青年局將陸續納入市府各項青年政策，擴大執行能量，讓高雄學子「畢業即就業」不只是口號，也為企業儲備人才。