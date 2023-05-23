桃園市桃園區正光花園新城被認定是海砂屋，目前正在都更。195戶居民約半數是租戶。因海砂屋沒人要租，3房型月租只要8000元。市議員黃家齊擔憂，未來都更若完成，僅能負擔海砂屋租金的租戶無處可去，盼市府「不能假裝沒看到他們」。

黃家齊指出，正光花園新城在1987年建成，1999年認定是海砂屋危樓，其中能力較好、屋況差者，已經在外面置產。而住在正光新城者，每隔幾年就會傳出天花板掉落的消息，甚至地震完，彼此還會在住戶群組討論有沒有災情。

雖然住宅發展處曾釋出善意，讓居民可以到社會住宅安置，但租金卻和正光花園新城有相當差距。黃家齊說，正光花園新城3房型視屋況、樓層等，租金約8000元上下，但同樣是3房型的社會住宅卻不可能找到這麼便宜，弱勢民眾難以負擔。

他更說，遇過民眾陳情每個月生活費僅有3000元，無力再負擔社會宅租金。期盼政府未來推動都更，也應該要保障這些租戶的權益。畢竟若完成都更，只有房屋所有權人會受益，實際承租人卻是一毛都拿不到。完成都更後，他們不知道何去何從。

桃園市住宅發展處表示，過去都更完成的案例中，未見過租戶不願搬走的情況，主因是屋主希望加快都更，通常會和租戶協商，並提供補償，讓租戶早日搬走。另目前都更進度，社區已經請廠商進行第一階段分析，廠商預計6月跟更新委員會報告，8月向住戶報告第一階段分析成果。