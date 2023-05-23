依財政部23日公告的四大門檻，一是投資總額不含土地達新台幣3.5億元以上；二是提供住宿式長照服務，且設立床位數規模達100人以上；三是機構總樓地板面積逾2,700平方公尺（816坪），且每人配置面積不得少於27平方公尺；四是提供3成以上床位給經濟或社會弱勢者。

財政部與衛福部攜手推動長照促參案、目前約有19件，其中三件去年簽約，包含新北市、台中市、台南市各一案，民間投資金額約新台幣170億元，合計住宿式床位數超過500床；目前另有兩案正在議約。

相關辦法預告後，7月底前可望適用，未來民間業者投入促參長照案若符合四大門檻，即可適用「重大公建」的租稅優惠，包含最長五年免徵營利事業所得稅、投資抵減、進口機具設備的關稅優惠及地價稅、房屋稅、契稅減免等。

依財政部試算，如果以長照計畫許可年限最長50年，長照相關重大公建案可望創造稅收約24.63億元，扣除業者租稅減免部分約4.96億元，仍有望替國庫帶來19.67億元淨稅收。同時達成協助長照和挹注國庫的效果。

促參2.0相關配套法規，包含促參法施行細則、政府有償取得公共服務評估辦法、履約爭議調解三子法都已陸續預告發布。今年促參招商大會預定7月14日登場，長照納進促參重大公建範圍後，可望成為亮點。

根據財政部最新統計，今年前四月民間參與公共建設簽約金已有約700億元、依促參法辦理者的金額約108億元。