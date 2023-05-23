民進黨前中執委郭再欽涉入爐渣、88槍案等台南多起弊案，國民黨台北市議員徐巧芯日前繼曝光民進黨總統參選人賴清德和郭再欽同桌吃飯照片後，今再爆賴擔任台南市長期間，郭擔任負責人與董事的兩家公司「明祥馨」、「立德馨」污染台南，卻僅遭簡單裁罰、未勒令停業。賴清德競選辦公室發言人陳世凱提三點還原當年台南市府處理情況，並批徐巧芯連基本事實都不會查證，整天只會造謠抹黑。

陳世凱指出，徐巧芯又在臉書上移花接木、扭曲事實，他要在這裡鄭重澄清， 賴清德與郭再欽並不認識。

他說，徐巧芯昨天貼出的照片，是是2020年時，賴清德受到林宜瑾委員邀請，當天晚上接近餐會尾聲才抵達現場，抵達後不久即受邀上台致詞，且在致詞完畢後，賴清德隨即離開現場，與郭再欽並無互動。「我實在是不懂，徐巧芯移花接木、合成了兩張照片，毫無事實根據，只是在看圖說故事、編故事？」

他說，再來，徐巧芯造謠台南爐渣案的問題，他為大家還原當時的事實；他說，2015年間台南市政府發現明祥馨公司（即郭再欽案）收受的爐渣，沒有依照經濟部所公告的「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」規定使用，非法填埋於學甲區大灣段農地。

他說，台南市環保局在同年9月21日，便採最嚴格的裁處，斷然廢止該公司再利用機構身份、限期要求清除五萬多公噸的爐渣，並且註銷該公司的資格，隔年便挖除五萬餘噸的爐渣。

他表示，台南市政府主動採取三項積極行動依法處理，第一是台南市政府主動將業者移送偵辦、限期清運完畢，透過全程公開直強力措施進行作業監控；第二，台南市環保局同時依違反《廢棄物清理法》第39條第1項暨經濟部事業廢棄物再利用管理辦法第3條第2項附表編號14規定告發處分，並撤銷再利用業者身分；第三是，後續相關業者交由司法調查後已於2020年移送法辦。

他反問，「這些事實，徐巧芯有查證過嗎？」郭再欽爐渣案，環保局祭出廢止再利用的許可，是最重的行政處分。請徐巧芯不要再當烏賊亂抹黑、亂栽贓，這種惡劣的烏賊選風，應該被予以譴責。