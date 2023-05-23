2023年全國高爾夫扎根計畫小學推桿隊際賽中區賽事，23日在苗栗全國球場舉行，本學期剛成立校隊的台中北屯逢甲小學耕耘有成，贏得冠軍。

由江聿喬、倪沄淄、蔡承希及教練陳彥廷組成的逢甲小學高球隊，靠五年級小球員蔡承希在7、8兩洞接連一推進洞，奠定勝基，以高於標準桿1桿的55桿為校隊贏得成軍以來的第一冠。

陳彥廷表示，台中逢甲小學高球校隊這學期剛剛成軍、隊員9人，由他和另一位教練陳冠州負責訓練，從校長林美智到學務主任林夙敏及組長林谷穎都很支持這支高球校隊，提供很多後勤支援，學校場地配備打繫網、室內模擬器及人工果嶺等，這次為了參加推桿比賽，特別甄選3人，以最佳陣容出賽。

陳彥廷補充：「推桿比賽對推展校園高爾夫運動是很棒的設計，不需要整套球桿，不必具備全面的技巧，先透過玩遊戲的方式讓小朋友上手，大幅降低高球運動的門檻，給學校更多推展的誘因，感謝中華高協和鄭美琦老師的巧思。」