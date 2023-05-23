新北市私立竹林高級中學推廣科學教育不遺餘力，在國際科展最高殿堂ISEF中大放異彩展現成果。高三顏健弘同學代表臺灣，在全球入圍的55項作品中脫穎而出，榮獲動物學科大會四等獎為國爭光，蔡英文總統和賴清德副總統並特別以賀電勉勵，消息傳回，全校師生極為興奮。

蔡英文總統聞訊特別拍發賀電恭喜顏健弘。(竹中學提供)

2023年美國Regeneron國際科技展覽會 ISEF，5月14日至19日於美國德州達拉斯盛大舉行，共有62個國家地區、1333件作品、1638位學生參賽，顏健弘擊敗各國高手脫穎而出，獲得大會四等獎。

顏健弘與外國參賽學生合影。(竹林中學提供)

從竹林小學、國中直升高中，且在今年升大學特殊選才中獲「十冠王」美稱的顏健弘謙虛的表示，生科研究的路上，自己其實只是在關鍵時刻能堅持，像在高一曾經歷學業和科展必須兼顧而面臨崩潰危機，所幸及時調整心態，還有導師及指導老師的支持，才慢慢度過難關。

中華民國參賽代表團合影。(竹林中學提供)

指導老師顏嘉怡說，認識顏健弘已六年，知道他國一就嚮往科學，國二加入生物培訓社就一路踏實地做研究，遇到困難仍能堅持，實屬不易。顏健弘相當感謝學校及師長給予的資源和支持，讓他專注科學研究，曾獲得進入中研院學習實驗技術的機會；他也略帶驕傲地說，中學六年來體認到，在竹林中學，只要願意，學校絕對支持學生的發展，並透過各種課程探索、評量機制，幫助學生培養自主學習的能力，並運用學習歷程的自我檢視，在茫茫學海中找到自己的方向。

顏健弘作品的發想，是基於現今農業中使用過量氮肥易造成環境汙染，這些氮化合物亦會藉由蔬菜轉換成硝酸鹽，若人體攝取過量可能會致癌。因此他的研究發展了一種新型的硝酸鹽生物檢測法，以水熊蟲作為模式生物，檢測蔬菜中的硝酸鹽是否過量，相較傳統檢測方法，新型的檢測法操作時方便攜帶、流程簡易、省時與環保，且符合符合當代強調的SDGS永續指標。另外，水熊蟲在硝酸鹽下會有保護自己的機制，使其在應用時能重複檢測，符合生物倫理準則(4Rs)減少實驗動物犧牲。

竹林中學歷年在國內外科展中屢創佳績，實力相當驚人：2018臺灣國際科展動物學科學科獲得三等獎並代表國家到比利時參加國際交流展覽；2019臺灣國際科展動物學科學科獲得一等獎、英特爾傑出青年女性科學家獎並代表國家到ESI阿布達比參加國際交流展覽；2020臺灣國際科展動物學科學科獲得一等獎；2021臺灣國際科展動物學科獲得四等獎；2022臺灣國際科展動物學科獲得三等獎；2023臺灣國際科展動物學科獲得一等獎與美國ISEF大會四等獎，竹林中學可說為國家培育不少科學人才。