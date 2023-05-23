家庭美滿的陳明真，始終保持優雅正向開朗。（粘耿豪攝）

陳明真暌違10多年復出拍戲，23日與大愛新戲《搜尋者》「零到無窮盡」單元中的叔姪檔夏靖庭、吳昆達一起現身受訪，3人開心暢聊爸媽經！夏靖庭2個兒子分別5、4歲，他苦笑問：「怎麼這麼煩啊！每天早上一起床就聽到哥哥打弟弟，或兩人搶玩具、爭東西！但最近我想開了，小孩愈鬧愈吵表示愈正常！」有對8歲雙胞胎兒的陳明真笑說：「都是男生，煩惱的事都一樣，就是正面看它，我現在每天都很開心！」

夏靖庭坦言以前曾理智線斷掉打孩子屁股，但後來反思：「難道我要每天生氣嗎？」現在底線變很寬，以前可能會叫來罰站，現在態度是「打吧！打完再來找我」，讓兩個孩子自己解決紛爭。

陳明真說她教養孩子不太容易爆炸，也沒斷過理智線，但處罰時就是要「演」，讓孩子知道「媽媽是真的生氣」，不過雖然「演」虎媽，但孩子還是會跟媽媽耍賴，比較怕爸爸。不過媽媽也有演技失靈，笑場的時候，她透露：「有次燈關了要睡覺，兩個兒子用英文1人1句在聊天聊得很起勁，就這樣瞎聊了20分鐘，我一直在偷笑，最後忍不住突然間爆笑出來，真心笑了10分鐘，兒子變得很安靜，還問『妳在笑什麼』。」她說小孩子就是有無限可能，在生活中可以製造很多歡樂。由於她多年未拍戲，兩個兒子也沒看過媽媽演的戲，「但他們會唱〈變心的翅膀〉！」

《搜尋者》夏靖庭、吳昆達演叔侄。（大愛台提供，北投映像黃華安攝）

年輕時曾因吸毒入獄、患有憂鬱症的夏靖庭，表示不擔心孩子長大後看到相關新聞，他認為自己犯過錯「該還的也還了」，因此不用管別人要怎麼說、怎麼做，「把自己過好就好，我也是這樣教小孩的。」為了有體力陪小孩，他積極運動，以保持健康跟鍛鍊肌力，最近甚至1天運動5個小時，「每天早上8點多出門運動到下午2點，拉完單槓去走路，然後跑步，再慢慢走回家，等小孩長大點就可以陪他們一起運動了」。

吳昆達劇中模樣與現實差距很大。（大愛台提供，北投映像黃華安攝）

吳昆達劇中模樣與現實差距很大。（大愛台提供，北投映像黃華安攝）

飾演思覺失調症患者的吳昆達兒子讀小三、女兒大班，孩子們都會看他演的戲，有次女兒還問他：「爸爸為什麼每次都演壞人？」經常飾演社會邊緣人的他解釋：「這樣也很好啊，代表有人肯定爸爸演壞人演很好才來找我。」科班出身的他說之前因為外型較瘦，加上眼袋，可能因此滿適合被找去演吸毒、暴力、流氓或有精神有狀況的邊緣型角色，「隨著肉愈長愈多，最近開始有人找我演正常角色」。

陳明真飾演訪視志工。（大愛台提供，北投映像黃華安攝）

隔了多年未演台劇的陳明真透露，去年本來要和夏靖庭合作演夫妻，但臨時帶小孩到美國念書3個月因此錯過機會，這次演出訪視志工，劇中接觸患有思覺失調的吳昆達，由於拍戲期間的吳昆達總是以劇中蓬頭垢面、雙眼腥紅模樣示人，陳明真今天第一次看到「白白淨淨」的他，笑喊：「完全出乎我的意料！因為在片場看到他的扮相很入戲！」陳明真對他的演技讚賞有加，坦言自己被觸動，「沒有我的戲份，我也會去看，默默在旁邊流眼淚。」

為了詮釋菜鳥訪視者，陳明真私下跟著慈濟師姐探視個案，她看見人生最底層的人性跟痛苦心中滿是憐憫跟同情，坦言：「現實中很少會接觸到。」而吳昆達為詮釋患有精神疾病上網看病友和病友家屬的現身說法，也看醫療團體的研究，他提到年輕時真的有遇到病友平常都是笑笑的，「就像老小孩一樣」，但一發病眼神會突然轉換，這讓他印象很深刻，也希望加入戲中。

家庭幸福美滿，氣質依舊優雅的陳明真，表示自己很羨慕吳昆達可以演這樣的角色，她一直渴望有機會挑戰反差性很大的角色，但她必須先說服人家不要光看外型，如果有遇到好的角色機會，她扮醜也不介意，一定會抱持熱情熱血、全力以赴，「我做每件事都這樣，現在也把每天都安排得很忙碌，原本今天上午、下午有兩堂英文課，都請假」，熱衷學習進修的她近期除了上英文課，也上禪修課，「都是一種學習，學習不同人生狀態，只有健康與知識才是人生最大的財富！」

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