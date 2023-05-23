輕鬆活潑的話劇表演宣導活動，共吸引300餘名金城國中學生熱情參與。(圖／金門縣社會處提供)

為避免青年學子因不熟悉法令規定，導致其勞動權益受損，金門縣社會處特別與金城國中合作，於今(23)日下午假該校文藝中心辦理「2023年求職防騙薪資揭示及就業隱私宣導計畫」，活動邀請蘋果劇團結合時事並以輕鬆活潑的話劇表演，推廣正確的求職觀念以加深印象，提升宣導績效，共吸引300餘名學生熱情參與。

社會處表示，為保障自身勞動權益，打工前應先行瞭解工作內容、打工環境及有無安裝合格有效的安全防護設備等，並可向學校輔導處或就業輔導單位諮詢工讀機會；另雇主應於上工前使其接受與業務相關之教育訓練，以確保其安全衛生與預防災變之能力。

社會處也宣導，現行基本工資為每小時新台幣176元，每日正常工作時間不得超過8小時，且每7日至少應有2日之休息，其中1日為例假，1日為休息日；針對書面工作契約，如有預扣薪資、預繳工作保證金、強迫加班或扣押身分證件等，皆屬不合理之契約內容，倘學生有勞動權益相關問題，亦可洽詢社會處勞工行政科電話：082-373291。