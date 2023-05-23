中油董事長李順欽在去年4月接任中油董事長一職後，帶領中油正在轉型中，不過由於李順欽年齡逼近70歲，一度傳出會因年齡問題而有調整，最新消息指出，經濟部仰賴李順欽帶領中油，因此同意讓他續任。

台糖總經理王國禧日前提出口頭請辭後，傳出由副總經理陳立人接任，經濟部23日證實，相關人士公文經濟部已經核准，並遞交行政院由院長陳建仁同意後，就會正式公告。