證期局副局長高晶萍分析，主要是升息造成債券發行成本拉高。即無論債券新發行或是提前贖回再發行的量都明顯減少；第二主因應是壽險買盤亦有減少，有些是壽險公司投資額度受限，更多是因為今年避險成本高漲，壽險公司投資美元債券時會有更多評估，壽險公司轉向新台幣計價的債券ETF基金，以新台幣計價繞道投資美債，節省避險成本。

據保險局統計，從去年11月至今，壽險業投資新台幣計價的債券ETF金額，連續六個月增加，含市價變化共增加2,126億元，這部分增加亦可能分走國際板債券的買盤。

同時，今年國際板債券提前贖回量亦大量減少，3月及4月都完全無債券提前贖回，連兩個月掛零，前四月累計贖回二檔、金額1.8億美元，去年同期則是有15檔債券提前贖回，金額共計78.83億美元，即今年執行提前贖回的國際板債券檔數占可提前贖回者，不到3％，代表發行人寧可用舊有債券成本持續發行，沒有提前贖回，即不會有新的遞補發行量。

不過，5月國際板債券到22日已有10檔債券新發行，金額共計7.93億美元，比起去年同期，發行金額至少成長1倍，若以此發行趨勢，5月及6月發行量可望恢復正成長。

儘管今年有218檔國際板債券可提前贖回，金額共343億美元，但前四月極少執行，據證期局統計，到年底還有141檔債券可提前贖回，金額共計205億美元，但如果美國仍未停止升息、也未降息，提前贖回量恐不會太多，到4月底國際板債券流通檔數共889檔、金額2,083.87億美元