恆春鎮山海國小繼「落葉之家」啟用後，全校師生又對食農教育邁向一大步，以「班班有良田」為目標，成功將荒地變成玉米田。（山海國小提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春鎮山海國小繼「落葉之家」啟用後，全校師生又對食農教育邁向一大步，以「班班有良田」為目標，成功將荒地變成玉米田。（山海國小提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春鎮山海國小繼「落葉之家」啟用後，全校師生又對食農教育邁向一大步，以「班班有良田」為目標，成功將荒地變成玉米田，小朋友每天都圍著玉米田打轉，深怕照顧不好，近日玉米採收，跟著玉米一起長大的孩子們各個都興奮不已。

山海國小校長楊瑞麟指出，繼「落葉之家」後，山海國小展開「班班有良田」食農教育計畫，先由教師規劃專屬於各班的農地，隨後安排澆灌、整理農地等各項前置作業，期間，孩子們也自發性地幫忙，一同撿拾土裡的石頭，讓農業機具在整地、翻土時能更為順利。

楊瑞麟說，在播下玉米種子後，孩子們每天都會利用課餘時間到自己班上的田裡，澆澆水、拔拔雜草，同儕間的話題也開始圍著玉米田轉，隨著時間經過，玉米們開始發芽、茁壯，孩子們也一直細心照顧著自己的作物，跟著作物一起長大，並滿心期待著能夠採收的日子。

近日，各班級的玉米田開始可以採收，在教師陪同下，孩子親手將自己辛勞栽種的玉米採收下來，他們把玉米握在手裡的那一刻，都驚呼道「好神奇」、「原來這就是自己種東西的感覺，好滿足」！

楊瑞麟說，連家長也驚奇道，「將荒地耕耘成有機良田，山海國小的學生辦到了」！他強調，因學校鄰近海邊，導致孩子們從小對農業並沒有太多的關注，盼藉此食農教育讓孩子親近家鄉的土地，了解農民的辛勞，也體驗自給自足的樂趣。