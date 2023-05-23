季芹這回演出腹黑母親角色，展現超細膩演技。（愛奇藝國際站提供）

季芹近在《不良執念清除師》中飾演外表無害、但忌妒心重的加害者「林靜美」，表演令人印象深刻。她透露即便開拍前已和導演林冠慧通電話，對於角色設定有共識，但還是很焦慮，連家人都感受到，「平常王仁甫一天要跟我通7、8通電話，但那天我就拒接，跟他說沒辦法通話。」

季芹笑說結婚至今老公還是很黏，就算是她和閨蜜的聚會，王仁甫還是會跟來，默默坐在一旁盯著她。但她透露其實老公以前脾氣又直又急，嗓門又很大，一次夫妻倆相約爬山，從整理裝備時王仁甫就開始碎念，爬山過程因擔心她的安危，還把她兇哭，季芹當下忍不住警告他說：「王仁甫這是你最後一次兇我喔。」王仁甫嚇得不敢再吭聲。

季芹說每回2人有摩擦，自己又詞不達意時就會手寫信跟老公溝通，「通常吵架我都是會冷靜後再跟他溝通，但要到寫信溝通代表已經卡關到頂點了，他就會很重視。」她笑說早期王仁甫的手寫道歉信，都還完整保留著。

現在夫妻倆無論工作、生活都膩在一起，但因為有共同興趣爬山、騎車、露營，會相互陪伴，摩擦反而減少。季芹甜說近期一次爬山，王仁甫突然轉過頭告白：「老婆，我真的很幸福。」讓她開心說：「仁甫可愛的地方就在這。」

這回演出，季芹說自己習慣為角色建構背景故事，只是腹黑母親角色，在生活中找不到可以參考的心理素材，只好從外型設定下手，腦海中浮現的人選竟是閨蜜郁方，「她是我的靈感，我劇中拿包包走路的樣子就是參考她，但角色的內在還是得扣回劇本去發揮。」

季芹（左二）和鍾欣凌（左三）演假閨蜜。（愛奇藝國際站提供）

劇中她和鍾欣凌是假閨蜜，提起生活中的好閨蜜郁方、賈永婕個性都是敢言、富正義感，如郁方前陣子衰捲「登山女神」曾格爾捐款風波，個性溫和的季芹難以公開幫腔，「我跟王仁甫都是以和為貴，而且她們比我還會處理這樣的事情，郁方自己也調適得很好。」笑說在閨蜜圈都是大家給她意見，自己則是擔任活動組組長，「我是溫暖陪伴型，會約大家吃麻辣鍋、一起爬爬山，我很珍惜跟她們在一起的時光。」

角色因為忌妒心作祟，無意間成為加害者，演出引來不少網友留言「恨死季芹」，被網友罵翻她反而很開心：「我入行以來沒有人找我演表面陽光內心陰暗的角色，第一次演壞人我演得很開心。」喜歡自我挑戰的季芹也分享下半年也會有一個有趣的角色演出，希望粉絲期待一下。