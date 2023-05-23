im.B詐騙案延燒政壇，近日爆出前總統府秘書長蘇嘉全、前警政署長陳家欽，都曾經和吸金案主嫌曾國緯、女友張淑芬共同受邀出席餐敘。國民黨立委鄭麗文今(23日)發文直批，總統蔡英文執政以來，2016成立跨部會打詐中心，2022成立打詐國家隊，2023成立打詐辦公室；但2020開始詐騙案幾成各類犯罪之首，蔡政府卻沒有作為，根本形同國家級詐騙，七年來國人被詐騙金額高達288億，這在民進黨眼裡難道是2塊8毛8嗎？

「不熟啦！哪次有熟過？」鄭麗文質疑，im.B詐騙案，詐騙民眾資金吸金高達新台幣25億元，台北地方法院日前裁定主嫌曾國緯、女友張淑芬、父親曾明祥、財務長潘志亮、發言人黃繼億羈押禁見。im.B詐騙主嫌早因槍砲判刑確定，結果通緝了七年抓不到，到底是跟媒體報導的一樣，因為主嫌去做了醫美讓人認不出來？還是因為同桌吃飯，這樣就可以合理解釋七年抓不到？「只是合照，剛好同桌吃飯，不用退選啦！怕什麼？」

鄭麗文提到，更不要說，餐會當時的時空背景特殊，台北地檢署當時正在偵辦立委涉嫌收賄案，查出6名現任、卸任立委涉及貪汙，而涉嫌收賄2000萬元的民進黨立委蘇震清，就是蘇嘉全的姪子，蘇嘉全也在當年8月2日請辭獲准，這場餐會是在8月5日？難道餐敘的人有誰都不知道就出席嗎？真的會不知道坐在身旁的就是一名逃亡多年的通緝犯嗎？

「民進黨不是說要打詐嗎？」鄭麗文直言，結果賴清德卻派發言人出來說「整天在這邊扯一些小東西，未來總統其實管的事不一定是這些」，是想選總統想到瘋了嗎？詐騙在民進黨眼裡算是「小東西」？這七年來，國人被詐騙的金額高達288億！這在民進黨眼裡難道是2塊8毛8嗎？

鄭麗文指出：2016年，大小姐一上任就成立了跨部會打詐中心。2022年，成立了跨部會打詐國家隊。2023年，成立了打詐專責辦公室。2020年開始，詐騙案件更是各類犯罪之首，這麼久以前就開始詐騙猖獗，國人被騙走這麼多錢，民進黨沒有作為，還敢跟大家掛保證會積極打詐？民進黨良心底叨位？「難怪最大的詐騙集團就是貴黨！」她直批：這七年來，大小姐承諾會改變很多事情，請問改變了什麼？變爛嗎？