國民黨台北市議員徐巧芯等人召開記者會，質疑民進黨立委賴惠員論文涉嫌抄襲，民進黨發言人張志豪今表示，會以跟徐巧芯一樣的標準來全面檢視國民黨候選人的論文，目前已準備瞄準顏寬恒與侯友宜。對此，國民黨立委曾銘宗表示「隨時奉陪」，並強調國民黨掌握很多資料，中山大學也有一部分綠營政治人物，在取得學歷的過程有所疑慮。

張志豪今表示，請國民黨和徐巧芯等人用同樣標準自我檢視國民黨候選人，例如國民黨提名參選台中二選區立委顏寬恒，舊金山多明尼肯大學企管碩士及中華大學碩士學歷，還有國民黨總統提名人侯友宜的博士論文等。

國民黨立委洪孟楷說，個別委員有學倫問題，當然要由本人去面對，而非以戰止戰。而侯友宜去年九合一大選時，早就被民進黨攻擊過學倫問題，結果最後沒有任何缺失而落幕，現在侯友宜要參選總統，綠營又想舊飯重炒，證明已黔驢技窮，只為轉移焦點，而非真正要面對學倫問題，民進黨應該要自我檢討後再來指控，否則外界會覺得民進黨知錯不改，只會硬拗。

「我們有掌握很多資料」曾銘宗反嗆，不只是台大國發所的綠營政要有學倫問題，中山大學也有一部分綠營政治人物在取得學歷的過程有所疑慮，民進黨既然要全面開戰，拿學倫議題當作選戰主軸，國民黨也會隨時奉陪。