七大工業國集團（G7）日前於日本廣島舉行領袖峰會，期間停靠在日本港口的美國海軍「尼米茲號」（CVN 68）、「雷根號」（CVN 76）航空母艦，今( 23 )日上午同時出港，有日媒分析，美軍此舉是為中俄可能的軍事示威行動做準備；近日美國國務卿布林肯也頻繁在太平洋島國走動，包括與巴布亞紐幾內亞簽署軍事合作的協議。退役中將帥化民分析，美國感受到第一島鏈受到嚴重威脅，為了與中國大陸冷戰、甚至開戰做軍事防線，將以「航母加上太平洋海島」做部署，但這些島國要建設成軍事基地至少要等到2030至2040年，屆時美軍才會有威懾能力。

布林肯近期前往多個太平洋島國，包括帛琉、密克羅尼西亞、馬紹爾群島及巴布亞紐幾內亞，並與巴紐簽署軍事合作的協議，允許美軍進入其機場、港口，與另外三國也即將簽戰略協議，提供未來20年約65億美元的戰略資金。

帥化民今在政論節目《新聞大白話》分析，美國明顯是感受到第一島鏈受到嚴重威脅，由於第二、三島鏈之間的距離很遠，美國必須要佈置與中國大陸冷戰的防線，以便在未來的太平洋爭霸戰中有基地可以使用，包括出動航母，整理太平洋島國上的軍事基地，就是要用「航母加海島」做軍事強固的防線。

帥化民也提到，中國大陸在南海填海造陸，將航母部署在海上一帶一路國家周邊，也是有一樣的用意。

而印度洋上的英屬殖民地迪戈加西亞島，近期也傳出英國有意移交給模里西斯，但島上有高度敏感的美軍基地，駐有B-52轟炸機和1700名美軍，英國此舉引發美方不滿。

帥化民分析，美國已經在菲律賓有 4 處可運用的軍事基地，可以兼顧南北兩邊，但仍不願放棄稍遠一些、印度洋上的迪戈加西亞島，是因為美國在佈局，就像是下圍棋時，落子在各個角落一樣，目的也是為了中美冷戰、甚至是未來兵戎相見時，所做的預防部署。

帥化民也說，這就是在戰術上的落子，因為航母必須要有基地運補、保修，所以要有這些島嶼；但他也指出，說實話這些海島都很貧窮，要想變成有利的基地，還要修建飛機跑道、彈藥庫、油庫，還有很長一段時間要加強，在大國博弈的角度來看，至少要在 2030 年到 2040 年左右，才會看到美國有威懾的力量，現在還為時過早，只是剛啟動而已。