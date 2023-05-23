真心換絕情！有位90歲的伯伯，因為退休之後生活上感到寂寞、孤獨，不料，因遇到同鄉女子，不僅會燒一手好吃的湖南菜，甚至來聽得懂伯伯的湖南腔，2人一拍即合展開「忘年之戀」，也發生了彼此關係，沒想到，這名女子收到了每個月9萬的生活費後，竟「吃好逗相報」，連續來了3位女子周旋伯伯身邊，且最後來得女子竟然讓伯伯動心結了婚，但結完婚後就「消失」！

資深媒體人洪素卿於《震震有詞》節目提到，有位90歲的退休榮民伯伯遭「粉紅詐騙」，這位伯伯因遇到大陸湖南同鄉女子，不僅認為對方聽得懂他的湖南腔調，甚至女子還會燒一手湖南菜給他吃，在平繁的往來之後，雙方逐漸有了親密接觸，也展開了年齡差很大的「忘年之戀」戀愛關係。

洪素卿表示，這位伯伯發覺該同鄉女子對他很好，不僅會做菜，又會主動觸摸他的身體，最後2人便發生了關係，而這段忘年之戀也讓他十分珍惜，而且也認為2人已是戀愛關係，又佔了對方便宜，於是決定每個月要給同鄉女子9萬元的生活費。

不料，這名同鄉女子竟「吃好逗相報」，開始介紹其他女子認識伯伯，後續竟來了第2位、第3位，直到來了第4位女子，而第4位女子也做到了前3位沒達成的事情，第4位女子不僅讓伯伯有了彼此心靈相通的感覺，甚至2人還許下「海誓山盟」，承諾要永遠在一起，最後結了婚。

豈料，伯伯與第4位女子結婚後，伯伯的兒子發現「人」居然就消失了，原來該女子因結婚之後，若伯伯過世，便可以領到伯伯一半的遺產，於是認為「再(過)來幹嘛？」，而伯伯從此之後也吃不到家鄉菜了。