近日有網民舉報國泰航空空服員歧視非英語乘客，事件在網上引發眾怒，該機上乘客就此事件在大陸社群網站小紅書上發文表示，有乘客用英語詢問填寫入境卡方式，但是「得到的也是無比不耐煩的回應」，「空服員整個航班2個半小時，對旅客的侮辱言語以及陰陽怪氣就在我後面講了兩個半小時」，完全不理解為何對非英語或粵語乘客有這麼大惡意。國泰航空對此已數度公開道歉，並承諾3天內公布處理結果。

據《東網》報導，事件發在周日（21日）從四川省成都市飛往香港的CX987航班，投訴人在小紅書上發文表示， 有空中服務員抱怨有乘客「聽不懂人話」。國泰航空23日發表聲明回應，對旅客的不愉快經歷深表歉意，強調高度重視事件，將嚴肅調查處理，並會於3日內公布處理結果，並重申致力於為旅客提供高品質的服務。

投訴人在小紅書表示，在香港生活11年，母語是普通話，說得一口流利英語及粤語，在事發當天坐在機艙後排，稱「沒想到是通向人性醜惡的前排門票」，指登機後不斷聽到後艙空中服務員用英文及粵語抱怨。

投訴人記錄一些讓其很憤怒的對話，包括「如果他們不會說毛氈的英文，那他們就不配毛氈」（If you cannot say blanket in English, you cannot have it）；又指有乘客嘗試用英語詢問填寫入境卡的方法，但「得到的也是無比不耐煩的回應」。

投訴文章還說，有一名老人在起飛後帶小孩去洗手間，空中服務員先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，之後向同事表示「他們聽不懂人話啦！」投訴人表示，全程「我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的。整個航班兩個半小時，對旅客的侮辱言語以及陰陽怪氣就在我後面講了兩個半小時」，不理解為何對不說英語或粵語的乘客，存在這麼大的惡意，連對旅客的基本尊重也做不到，「國泰航空請問這就是你們培訓的員工素質？」

投訴人表示下機前向乘務長說明上述情況，告知會作出正式投訴。國泰航空周一（22日）在其官方微博帳戶發文對小紅書貼文留言回應，並對事件造成的困擾表示深深歉意。國泰周二發聲明再次鄭重道歉，表示高度重視此事，承諾對任何有違規章制度、有悖職業操守的不當言行，一經確認均會嚴肅處理，並感謝社會各界的關注和反饋，公司會認真查找不足，不斷改善服務品質。