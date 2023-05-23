高雄市大樹區一年一度玉荷包荔枝產季即將到來，玉荷包荔枝作為國產高經濟作物，今年度受天候影響產量不到5成，市場價格約每台斤新台幣150至250元不等，農民憂心果園遭宵小覬覦。為此，仁武警分局啟動「護荔」專案，偕同高雄市政府警察局保安大隊警力加入巡邏守望行列，日夜守護荔農一年下來的辛勞耕作成果。

玉荷包荔枝為高經濟作物，今年因氣候炎熱、雨季後移，導致量少價高，農民護荔的壓力比往年大。仁武警分局為防止不肖人士竊取荔農一整年的心血，由轄區大樹分駐所與溪埔派出所結合市警局保安大隊、偵查隊、警備隊等多元警力規劃「護荔」勤務，建構綿密的巡邏網絡，於轄內山區夜間果園加強巡邏，針對可疑的人車加強盤查受檢。

此外，仁武分局結合義警、民防與守望相助隊等民力，深入鄰里向果農宣導裝設監視器系統、警報設備、飼養警衛犬等警戒方式加強果園防護，警民協力保護大樹珍寶，積極遏止竊案及不法情事發生。

仁武分局分局長張泰賓表示，高雄市大樹區為高雄重要的農產出口地區，大樹鳳梨及荔枝更是享譽國際。果農看天吃飯收穫不易，警方會加強警民合作，守護大樹區農民的心血，維護轄內治安穩定，希望讓果農放心、民眾生活安心。