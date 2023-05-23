億泰表示，億泰有位持股1％的個人股東，今年再度提出「億泰經營不善，14年未發任何股利，導致市值遠低於公司房產市值，億泰應依公司法解散，將台灣中壢廠、中國虎門廠、越南廠及仁愛路等資產依公允市價出售，扣除費用後，將剩餘金錢發還股東分」議案。

億泰表示，億泰已將此議案列入6月12日股東會討論議案，公司大股東不會同意股東所提公司解散及出售資產案。

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億泰股東提案：依法解散、剩餘資金發還股東
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