億泰表示，億泰有位持股1％的個人股東，今年再度提出「億泰經營不善，14年未發任何股利，導致市值遠低於公司房產市值，億泰應依公司法解散，將台灣中壢廠、中國虎門廠、越南廠及仁愛路等資產依公允市價出售，扣除費用後，將剩餘金錢發還股東分」議案。
億泰表示，億泰已將此議案列入6月12日股東會討論議案，公司大股東不會同意股東所提公司解散及出售資產案。
億泰電線電纜已轉虧為盈，為彌補前期虧損，今年未發放股利，引發持股1％個人股東不滿，今年提案解散公司，出售億泰台灣及海外資產，剩餘資金發還給股東，億泰已新增列入6月12日議案。據指出，億泰總裁張明泉家族持股過半，全案過關機率微乎其微。
億泰表示，億泰有位持股1％的個人股東，今年再度提出「億泰經營不善，14年未發任何股利，導致市值遠低於公司房產市值，億泰應依公司法解散，將台灣中壢廠、中國虎門廠、越南廠及仁愛路等資產依公允市價出售，扣除費用後，將剩餘金錢發還股東分」議案。
億泰表示，億泰已將此議案列入6月12日股東會討論議案，公司大股東不會同意股東所提公司解散及出售資產案。
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