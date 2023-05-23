央行公布5年期公債標售結果，共吸引595.5億元資金進場搶標，最低得標利率1％、最高1.08％，加權平均利率1.06％，投標倍數自上期1.78倍升至1.99倍，已逐漸回到長期以來平均2倍上下水準，反映當前市場環境不如先前悲觀，近期金融業者投標更為積極。

券商主管指出，央行去年以來共升息3碼（1碼為0.25個百分點），5年新券得標利率隨之上揚，今年全球升息預料放緩，央行後續再跟進升息的機率大減，利率風險持續下降，激勵此次投標資金踴躍。

依得標行業別來看，仍以銀行業搶到大多數的84.5％或503.2億元籌碼，其次為證券業拿走10.33％或61.5億元、票券業標得2.5％約14.9億元，保險業標得2.67％僅15.9億元。

券商主管指出，本期5年新券仍以銀行業搶最兇，而保險業相較1月標售同天期掛零、3月得標2％，本期上升至2.67％，主因去年美債評價減損，但今年債市樂觀可期，壽險業債券操作相較有空間。

券商主管也提到，本期5年新券得標利率持平，主要是台債受美債高度連動，近期美國是否暫緩升息仍有不確定性，使美國10年期債殖利率上行；但大方向來看，市場預期這波升息循環已接近到頂，即使6月再升息，下半年起利率就可能躺著不動，預計接下來標售的各天期債、券、存單，得標利率仍將持續緩步回落。