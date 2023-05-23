新北市長侯友宜17日獲國民黨徵召參選2024年總統，競選團隊如火如荼籌組中，侯陣營預計在板橋成立臨時競選辦公室，以即時回應對手攻擊，臨時媒體群組今已成立，並比照去年競選市長連任模式，召募斜槓青年加入成為「政治實習生」，讓選戰有更多元及不一樣的思考。

至於競選團隊，侯陣營現階段希望以有經驗為主，才能馬上上手，所以原則上去年競選團隊成員大多會歸隊，預料新北市副市長謝政達、新北市副祕書長張其強將請辭，當大選幕後操盤手，去年輔選團隊發言人王敏旭、吳亮賢、陳柏翰，因熟稔選舉操作加上對侯友宜有一定的熟悉度，也皆會重新歸隊，臨時競辦成立後，將由3人先負責媒體連繫工作，隨著日後行程增加，再逐步擴大發言人團隊，做滾動式調整。

另因總統大選是全國性選舉，侯陣營希望團隊成員來自各行各業，同質性不要太高，以激盪出不同火花，目前正透過多元管道，積極尋覓人才中；同時比照去年邀請4位「政治實習生」加入競辦模式，再度向對政治有興趣的就學中學生或大學、研究所剛畢業新鮮人招手，並擴大召募，盼能有愈多年輕人加入團隊愈好。