陳妍希分享婚姻觀，認為女生不用為了結婚而結婚。（MyVideo提供）

由宋茜、陳妍希主演都市愛情陸劇《溫暖的，甜蜜的》講述兩位年過30歲的女子面臨婚姻與人生課題考驗的故事。劇中，陳妍希飾演的室內設計師，在經歷婚禮結束閃電離婚的感情後，與崔紹涵飾演的小7歲男友交往，但卻在見男方父母時被大肆嫌棄，批評她「離過婚、單親家庭、年紀大、太過獨立」，讓陳妍希當場氣到轉頭走人。

談到婚姻感情觀，陳妍希表示：「我覺得女孩子不要為了結婚而結婚。」她認為，雖然女生在面對婚姻時，會面臨年齡、家裡長輩和社會上的壓力，「但是如果兩個人在一起的幸福指數還不如自己一個人，還不如先自己好好愛自己，把自己的生活過好。」

被問到如何鑑別渣男和在愛情中保持清醒，她建議，「牽涉到錢的事情要三思再三思，多多和閨蜜、家人商量，女孩子還是要懂得好好保護自己。」她也認為，女生最大的底氣就是要懂得愛自己、照顧自己，「我覺得經濟獨立很重要，這樣就算是一個人，妳還是可以好好的活下去。」

宋茜劇中到了適婚年齡後，頻頻被父母催婚。（MyVideo提供）

宋茜在劇中飾演醫生，到了適婚年齡頻頻被父母催婚，為了不讓家人操心，她與經超飾演同樣被父母催婚的鄰居，假扮成情侶，再想盡辦法讓雙方父母勸他們分手。於是經超去拜訪宋茜的媽媽時，故意穿著隨便、蓄鬍登場，還不斷擺出狂妄自大、沒禮貌又愛吹噓的性格，更當眾在餐桌上咳痰，宋茜則在旁一搭一唱，網友看了這幕也紛紛直呼：「宋茜、經超真是戲精上身，太搞笑了！」

劇中，陳妍希和宋茜堅實的姐妹友誼也是一大看點，陳妍希表示：「這部戲我最感動的還是閨密情，兩個女孩子能夠一起買房，承諾對方要是找不到真愛，下半輩子就搭伙一起過日子，要多好的感情，才能讓兩個女孩子願意這樣做。」她透露，在演戲的當下內心確實是很感動的，「真閨密會在你走投無路的時候拉你一把，陪你度過人生中最艱難的時刻。」

至於首次和宋茜搭檔演戲，她說，兩人以前一起錄過綜藝節目，是認識很久的朋友，「這次角色真的很適合我跟茜茜，茜茜私下個性直爽，是很討人喜歡的女生，而我們兩人個性很不一樣，就像劇中角色一樣，性格十分互補。」《溫暖的，甜蜜的》在MyVideo熱播中。