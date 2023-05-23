新北市政府消防局23日舉行「112年度消防暨義消楷模表揚大會」，市長侯友宜（見圖）出席頒獎，感謝並肯定111年度表現優良的56名消防人員、135名義消及52名資深義消。（杜宜諳攝）

新北市消防局今（23）日舉辦消防暨義消楷模表揚大會，市長侯友宜親自出席頒獎給獲獎的243名消防、義消人員之外，新北市議長蔣根煌也以義消總隊長的身份出席與侯同框，侯友宜還笑稱，蔣根煌擔任總隊長除了出錢、出力還要顧預算，1個人被當10個人用，「讓議長擔任義消總隊隊長不知道是誰出的主意，很厲害！」

侯友宜到場時受到在場消防、義消熱烈歡迎，他致詞時表示，非常感謝消防弟兄跟義消好朋友守護新北市的安全，在防災、救災、救護以及宣導方面都做得非常好，讓新北變成一個安全、安心、安居的都市，這幾年不管是碰上疫情或是極端氣候的強降雨，包括OHCA救護都做到全國第一。

新北市議長蔣根煌因為擔任新北市義消總隊長，今天晚間也出席活動，另外還有林國春、洪佳君、劉美芳、蔡健棠、陳家琪、連斐璠、劉哲彰、陳世軒、葉元之等議員到場，另外現任立委吳琪銘也因擔任義消超過30年，今晚也獲得表揚，侯友宜笑稱，頒獎那麼多次，第一次看到議長以及所有議員都沒有提早離場。

侯友宜強調，因為有消防、義消守護新北市的安全，所以不管是預算還是資源，所有的議員都會全力支持，特別是議長蔣根煌還擔任義消總隊長，不但要出錢、出力、顧預算，還要參加活動，1個人被當10個人用，開玩笑稱「讓議長擔任義消總隊隊長不知道是誰出的主意，很厲害！」

另外，消防局也土劇演員李燕擔任消防大使，她本身就是新莊的義消顧問，平常就會以個人名義捐款、捐贈物資給消防隊，未來也會與消防局合作製拍一系列消防宣導影片及文宣，提升民眾居家火災防範、CPR救護宣導，展現市府安居新北的政策。

本次共表揚56名消防、135名義消人員及52名資深義消，獲獎人員共計243名。