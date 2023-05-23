和泰集團發起「台灣原生動物守護計畫」，自2021年起與農委會特有生物研究保育中心（農委會特生中心）共同保護台灣本土原生石虎，希望僅存不到500隻的珍貴石虎能夠持續繁衍，守護生態保育及生物多樣性。「台灣原生動物守護計畫」於今年獲台灣永續能源研究基金會首屆「TWBA台灣生物多樣性獎」，並於「營利事業組」榮獲銅級殊榮。

「TWBA台灣生物多樣性獎」之成立是為了提高公私部門對永續發展新關鍵-生物多樣性議題之關注。

隨著社會高度化發展，消耗的環境資源日漸造成生物多樣性的失衡，進而對全球經濟和供應鏈構成嚴重威脅，使得生物多樣性關注度於國際間受到重視，2022年12月聯合國生物多樣性會議決議短期行動目標，鼓勵企業對生物多樣性的風險、依賴性和影響進行揭露，採取促進永續的營運行動。

為宣示和泰集團守護台灣美麗珍稀石虎的決心，和泰集團設計集團吉祥物-「虎力」，虎力是台灣珍貴的石虎，「力」字除了傳遞石虎的生命力以外，也代表希望大自然能生生不息的想法。

和泰「台灣原生動物守護計畫」支援石虎野放訓練費用，協助石虎回歸大自然，捐贈TOYOTA RAV4及COROLLA CROSS兩台動物救援保育車，參與野生動物救援及保育教育。

和泰表示，身為交通產業，積極關注石虎及原生動物「移動安全」的議題，攜手集團關企車美仕及行政院農委會特生中心與導航商Garmin共同開發TOYOTA DRIVE+ CONNECT《動物出沒熱點》，將哺乳類（石虎）及其他動物出沒的熱點路段資料加入導航圖資中，透過文字及語音提醒功能提醒駕駛「動物頻繁出沒，請注意減速慢行」，藉此降低對石虎及其他珍稀動物的危害，並提升車主的道路安全，已有超過17萬的車主一同守護台灣石虎及其他珍貴動物。

和泰吉祥物虎力出現於南投縣市曾發生石虎事故路段的「石虎出沒」警示路牌上，不僅提醒駕駛行車放慢速度，也能讓用路人清楚該區域為石虎出沒範圍。

為讓同仁現地感受台灣生態保育的重要性，和泰表示，集團也號召百位志工，到南投橋頭濁水溪河床的石虎棲地與特生中心及經濟部水利署第四河川局的志工夥伴一同清理在石虎棲地（河床）堆積已久的大型垃圾，給予石虎乾淨健康的生活環境；並實際到特生中心野生動物急救站執行「護鳥飛翔」窗貼活動，降低玻璃的穿透性和鏡像反射，減少野生鳥類撞擊玻璃的危機發生。

為讓大眾了解石虎及石虎生存現況，和泰也與農委會特生中心共同拍攝「大自然媽媽」廣宣影片，從石虎寶寶面對外在環境的危險，帶出特生中心在石虎救援上的努力。

除此之外，和泰設計公益LINE貼圖「和泰吉祥物-虎力平安初登場」，藉由可愛的集團吉祥物虎力陪伴大家的日常，而貼圖所得將全數將捐贈行政院農委會特生中心經費作為石虎保育經費，讓石虎平安回家。