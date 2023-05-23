美國45歲科技富豪強森（右）使用兒子的血液分離出血漿輸入體內，以求抗老回春。

年花200萬美元追求「抗老回春」的美國富豪強森，最近又有驚人新招，他把今年17歲的兒子、70歲的父親拉進實驗行列， 3人在德州完成「三代換血」治療，各界側目。如此另類療法尚未獲得科學證實對人類有效。

美國《紐約郵報》、英國《每日郵報》引述彭博社週一（22日）報導，以開發軟體致富的45歲富豪布萊恩強森（Bryan Johnson），今年4月3日帶著父親李察（Richard）與兒子塔米吉（Talmage）在達拉斯一家診所接受好幾小時的「三代換血」治療。

強森每年花200萬元（約新台幣6156萬元）維持身體器官機能。此前他即經常接受一名匿名者提供血漿「回春」，但最近這次「血牛」是他的親生兒子塔米吉。塔米吉提供1公升血液，血液分離成液態血漿、紅血球、白血球、血小板。強森本人也抽了1公升的血，抽血後隨即由靜脈輸入兒子的血漿。強森的血液經由同樣程序分離，之後輸入父親李察體內。

EXCLUSIVE: Piers Morgan meets the man who claims to be able to turn back time and reverse ageing.



But how is Bryan Johnson doing it?



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強森向彭博社（Bloomberg）說明，他有一組由30名醫師與回春健康專家團隊，監控他的生活作息，這次「換血回春」也在專家監督之下完成。外傳強森會篩選匿名捐血者當作「捐血男孩」，以確保自己的「回春血」來自BMI理想、生活方式健康、毫無病痛的人士。

2005年美國加州大學柏克萊分校有科學家利用血漿實驗抗衰老，把年輕與年老的實驗鼠縫合以共用循環系，觀察細胞年齡變化。年老的實驗鼠在認知功能、新陳代謝、骨骼結構都有明顯進步，年輕的實驗鼠因經常「捐血」獲得益處。這項研究震驚學界，引起熱衷健康人士關注，然而實驗幾無人類相關數據，許多研究員認為置換血漿的長壽法並無定論。後續研究顯示，年老實驗鼠血液進入年輕實驗鼠體內，會加速年輕鼠老化過程。

洛杉磯希望之城國家醫療中心（City of Hope National Medical Center）生化學家布雷納（Charles Brenner）說：「我們未獲足夠資訊，無從認為此法是人類可行治療方式。我個人覺得這是令人不快、缺乏證據且相對危險的事。」紅十字會（Red Cross）表示，血漿治療一般用於承受腫瘤、燒燙傷、休克、嚴重肝病、凝血功能不足患者。

為追求生理回春，強森無所不用其極，每天清早5點起床後執行極為嚴苛的生活作息，包括服用至少24種營養補充品，進行有助回春的運動1小時，攝取低熱量的蔬菜餐，用茶樹精油與抗氧化膠質仔細刷牙漱口，全天精確攝取1977大卡熱量，體脂維持5%至6%。睡眠期間，他的身體連接一台能計算整夜勃起次數的機器，配戴抗藍光眼鏡2小時。

New V02 max: 58.7 ml/kg/min



Ranking me in the top 1.5% of 18 year olds



V02 max measures the body's ability to utilize oxygen, a key metabolic biomarker and predictor of longevity. pic.twitter.com/XKqWNvQw9J — Bryan Johnson (@bryan_johnson) May 17, 2023

這些都是強森開創的「藍圖計畫」環節，終極目標是讓全身所有器官像十七八歲小夥子一般年輕，包括大腦、肝腎、牙齒、皮膚、頭髮、性器官與直腸，無一例外。他宣稱這些所費不貲的療法讓他更加年輕，心臟37歲，皮膚28歲，肺活量媲美18歲。強森2021年在部落格自稱以這套計劃每天觀察自身70個器官徵象。

這場外人看來頗為瘋狂的回春計畫執行之初，強森自稱每天傍晚5點到晚間10點是他覺得挑戰最艱鉅的時段，往常他在這時段大吃大喝，體重大增50磅（將近23公斤）。當時他準備把名下的支付公司Briantree賣給eBay，習於長時間工作，身心承受極大壓力。Braintree以8億美元的高價賣給eBay，讓強森在30出頭就成了有錢人。

強森還開辦新事業Kernel公司製造一種昂貴的頭套，可測量大腦訊號、冥想帶來的影響、用藥作用，每頂要價5萬美元（將近154萬美元）。