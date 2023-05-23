新北市長侯友宜17日接受國民黨徵召，成為藍營2024總統參選人，外界期待他能團結在野力量。媒體人韋安指出，侯友宜對人都客氣親切平等對待，有權力不會私相授受，而是唯才是用，也不去管什麼背景，特別給年輕人嘗試和磨練的機會。藍營這次比過去團結，加上侯友宜沒架子、與人為善的個性，願意一起打拚一起分享，而且他也是協調和團結高手，團結在野沒有問題。

「侯友宜是團結高手！會說到做到！」韋安今(23日)在臉書發文表示，這次在野力量要政黨輪替，必須要團結。侯友宜也時常提到「團結」，而且他會說到做到，當榜樣來促進團結。侯從不會對內批評，或對同志酸言酸語。對人都客氣親切平等對待，不會高高在上大小眼。別人就算是再尖銳地批評，或對他有意見，侯也不會記在心上，而是從善意的角度去理解，或改進。

韋安指出，侯爭取權力，不是為了享有，而是為了做事。有權力他不會私相授受，而是唯才是用，不分誰的人馬。像他所說「人才都是國家的」，侯當市長後，朱團隊的人才大多留用。這次九合一勝選後，才會有台北、桃園市府到新北挖角的事。

韋安強調，侯用人看能力，也不去管什麼背景，特別給年輕人嘗試和磨練的機會。過去4年，毫無背景但有能力的年輕人，被招攬到新北市府工作。後來因為表現優秀，被侯鼓勵去選議員，而且選上了。

韋安直言，提名過程中，藍營雖然有一些紛擾。提名後外界也有些聲音。但上面的幾個大頭，都做得不錯，比2016，2020團結多了。再加上侯友宜沒架子，與人為善的個性，願意一起打拚一起分享。而且他也是協調和團結高手，看他處理初選紛爭就知道。2024藍營，甚至與在野力量，「團結」方面一點問題都沒有。